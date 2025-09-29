Börsen Update Europa - 29.09. - FTSE Athex 20 stark +2,44 %

Der MDAX steht aktuell (14:00:05) bei 30.162,10 PKT und steigt um +0,76 %. Top-Werte: RENK Group +5,28 %, HENSOLDT +4,88 %, Aurubis +2,81 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -2,21 %, Kion Group -1,63 %, Carl Zeiss Meditec -1,10 %

Der DAX steht bei 23.746,92 PKT und verliert bisher -0,01 %. Top-Werte: Symrise +1,81 %, Rheinmetall +1,47 %, Infineon Technologies +1,20 % Flop-Werte: Commerzbank -2,63 %, Zalando -2,28 %, Heidelberg Materials -2,16 %

Der TecDAX steht bei 3.611,86 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.

Top-Werte: HENSOLDT +4,88 %, SILTRONIC AG +3,25 %, Nagarro +3,19 %

Flop-Werte: Jenoptik -1,20 %, Carl Zeiss Meditec -1,10 %, Sartorius Vz. -0,96 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.507,52 PKT und gewinnt bisher +0,10 %.

Top-Werte: Rheinmetall +1,47 %, ASML Holding +1,39 %, Infineon Technologies +1,20 %

Flop-Werte: UniCredit -1,96 %, Deutsche Bank -1,06 %, BBVA -0,91 %

Der ATX bewegt sich bei 4.668,77 PKT und steigt um +0,35 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,86 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,27 %, Raiffeisen Bank International +1,25 %

Flop-Werte: OMV -1,12 %, Wienerberger -0,99 %, PORR -0,95 %

Der SMI steht bei 11.984,04 PKT und gewinnt bisher +0,19 %.

Top-Werte: Swiss Life Holding +1,03 %, Sika +1,00 %, CIE Financiere Richemont +0,97 %

Flop-Werte: Holcim -0,80 %, Kuehne + Nagel International -0,50 %, Partners Group Holding -0,45 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.883,67 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Kering +3,25 %, Thales +1,92 %, Eurofins Scientific +1,67 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -1,39 %, ENGIE -0,89 %, Veolia Environnement -0,86 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.654,27 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,16 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,96 %, Assa Abloy Registered (B) +0,72 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -1,79 %, Telia Company -0,71 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,62 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.040,00 PKT und steigt um +2,44 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +3,37 %, Piraeus Port Authority +1,18 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,86 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -3,28 %, Coca-Cola HBC -2,24 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,20 %