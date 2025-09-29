DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf auf "Hold" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Tom Sykes nahm in einer am Montag vorliegenden Einschätzung geringfügige Änderungen an seinen Ergebnisprognosen (EPS) vor. Nach eigenen Angaben liegt er für das laufende Jahr ein Prozent und für 2026 vier Prozent unter den Konsensschätzungen. Die Aktie sei indes schon historisch niedrig bewertet, schrieb der Experte./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 88,26EUR auf Tradegate (29. September 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 98
Kursziel alt: 98
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
