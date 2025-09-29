DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf auf "Hold" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Tom Sykes nahm in einer am Montag vorliegenden Einschätzung geringfügige Änderungen an seinen Ergebnisprognosen (EPS) vor. Nach eigenen Angaben liegt er für das laufende Jahr ein Prozent und für 2026 vier Prozent unter den Konsensschätzungen. Die Aktie sei indes schon historisch niedrig bewertet, schrieb der Experte./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 88,26EUR auf Tradegate (29. September 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 98

Kursziel alt: 98

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

