    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Besonders beachtet!

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zalando - Aktie im Spotlight - 29.09.2025

    Am 29.09.2025 ist die Zalando Aktie, bisher, um -2,22 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Zalando Aktie.

    Besonders beachtet! - Zalando - Aktie im Spotlight - 29.09.2025
    Foto: Bodo Marks - dpa

    Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

    Zalando Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Mit einer Performance von -2,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zalando SE!
    Long
    23,68€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 10,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    28,40€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 10,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Zalando mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,84 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um +0,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,99 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,93 % verloren.

    Zalando Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,23 %
    1 Monat +8,99 %
    3 Monate -3,84 %
    1 Jahr -10,34 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Zalando Aktie, die Analysten auf 44 € einstufen. Die Handhabung von Retouren wird als großer Kostenfaktor identifiziert, wobei eine striktere Rücksendepolitik sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Zudem wird die allgemeine wirtschaftliche Lage als Einflussfaktor auf die Konsumverhalten und damit auf die Aktie betrachtet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.

    Zur Zalando Diskussion

    Informationen zur Zalando Aktie

    Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,84 Mrd. wert.

    Börsen Update Europa - 29.09. - FTSE Athex 20 stark +2,44 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    RBC stuft Zalando auf 'Outperform'


    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf eine "Flucht in Qualität", schrieb …

    Zalando Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Zalando

    -2,45 %
    +0,23 %
    +8,99 %
    -3,84 %
    -10,34 %
    +28,21 %
    -65,97 %
    -9,05 %
    +11,75 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Zalando - Aktie im Spotlight - 29.09.2025 Am 29.09.2025 ist die Zalando Aktie, bisher, um -2,22 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Zalando Aktie.