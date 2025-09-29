Zalando - Aktie im Spotlight - 29.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Mit einer Performance von -2,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Zalando mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,84 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um +0,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,99 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,93 % verloren.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,23 % 1 Monat +8,99 % 3 Monate -3,84 % 1 Jahr -10,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Zalando Aktie, die Analysten auf 44 € einstufen. Die Handhabung von Retouren wird als großer Kostenfaktor identifiziert, wobei eine striktere Rücksendepolitik sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Zudem wird die allgemeine wirtschaftliche Lage als Einflussfaktor auf die Konsumverhalten und damit auf die Aktie betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,84 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf eine "Flucht in Qualität", schrieb …

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.