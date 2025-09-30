    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Pfandbriefbank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Pfandbriefbank

    Aktie mit Riesenchance

    389 Aufrufe 389 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Pfandbriefbank: US-Geschäft raus, Gewinne rauf!

    Warburg Research sieht die Deutsche Pfandbriefbank klar im Aufwind. Mit knapp 70 Prozent Kurspotenzial könnte die SDAX-Aktie zum heimlichen Gewinner im Bankensektor werden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg Research sieht PBB mit 70% Kurspotenzial.
    • Kaufempfehlung: Kursziel 8,30 Euro, aktuell 4,98 Euro.
    • Strategischer US-Rückzug soll Profitabilität steigern.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Aktie mit Riesenchance - Deutsche Pfandbriefbank: US-Geschäft raus, Gewinne rauf!
    Foto: Joerg Koch - dapd

    Die Deutsche Pfandbriefbank (PBB) hat nach Einschätzung von Warburg Research erhebliches Kurspotenzial. Analyst Andreas Pläsier bestätigte in einer neuen Studie seine Kaufempfehlung für die SDAX-Aktie mit einem Kursziel von 8,30 Euro. Gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,98 Euro entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 67 Prozent:

    Deutsche Pfandbriefbank

    -0,01 %
    -0,74 %
    -5,83 %
    -4,62 %
    -16,16 %
    -28,39 %
    -7,27 %
    -50,93 %
    -58,27 %
    ISIN:DE0008019001WKN:801900

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Pfandbriefbank!
    Long
    4,60€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 11,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5,36€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 11,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Pläsier lobte die Strategie des Managements, das US-Finanzierungsgeschäft schrittweise abzubauen und zugleich den Investmentmanager Deutsche Investment Group zu übernehmen. "Diese Schritte sind aus unserer Sicht der richtige Weg, um die Profitabilität zu steigern", erklärte der Analyst.

    Im zweiten Quartal 2024 hatte die PBB hohe Einmalaufwendungen von 314 Millionen Euro im US-Portfolio verbucht. Dieses wurde seit Ende 2023 bereits um fast 30 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro reduziert. Die Risikovorsorge stieg deutlich: Die NPL-Deckung (den durch die Rückstellungen der Bank abgedeckten Anteil notleidender Kredite) kletterte von 17 auf 33 Prozent, die Absicherung des performenden Portfolios von 2 auf 5 Prozent. Pläsier sieht darin einen konservativen Ansatz des neuen Managements, um spätere Korrekturen zu vermeiden.

    Ein vollständiger Verkauf des US-Portfolios könnte nach seinen Berechnungen fast 400 Millionen Euro an Eigenkapital freisetzen. Dieses Kapital könne in Europa profitabler eingesetzt werden, da die US-Geschäfte die angestrebte Eigenkapitalrendite von 8 Prozent vor Steuern nicht mehr erreichen.

    Positiv wertet Warburg auch die geplante Übernahme der Deutsche Investment Group. Nach der erwarteten Genehmigung könnte sie ab 2026 die Provisionserträge spürbar erhöhen. Bereits 2024 steuerte das Geschäft rund 34 Millionen Euro bei einem verwalteten Vermögen von 3 Milliarden Euro bei. Für 2027 strebt die Bank Provisionserträge von 60 Millionen Euro an. Warburg rechnet jedoch mit 48 Millionen Euro.

    Die von der PBB ausgegebene Zielgröße von 600 Millionen Euro Gesamtertrag im Jahr 2027 hält Pläsier für ambitioniert. Angesichts des geplanten US-Rückzugs und des begrenzten Kreditportfolios seien die Annahmen schwer erreichbar. Dennoch sei die Aktie klar unterbewertet.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie mit Riesenchance Deutsche Pfandbriefbank: US-Geschäft raus, Gewinne rauf! Warburg Research sieht die Deutsche Pfandbriefbank klar im Aufwind. Mit knapp 70 Prozent Kurspotenzial könnte die SDAX-Aktie zum heimlichen Gewinner im Bankensektor werden.