Deutsche Pfandbriefbank: US-Geschäft raus, Gewinne rauf!

Die Deutsche Pfandbriefbank (PBB) hat nach Einschätzung von Warburg Research erhebliches Kurspotenzial. Analyst Andreas Pläsier bestätigte in einer neuen Studie seine Kaufempfehlung für die SDAX-Aktie mit einem Kursziel von 8,30 Euro. Gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,98 Euro entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 67 Prozent:

Pläsier lobte die Strategie des Managements, das US-Finanzierungsgeschäft schrittweise abzubauen und zugleich den Investmentmanager Deutsche Investment Group zu übernehmen. "Diese Schritte sind aus unserer Sicht der richtige Weg, um die Profitabilität zu steigern", erklärte der Analyst.

Im zweiten Quartal 2024 hatte die PBB hohe Einmalaufwendungen von 314 Millionen Euro im US-Portfolio verbucht. Dieses wurde seit Ende 2023 bereits um fast 30 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro reduziert. Die Risikovorsorge stieg deutlich: Die NPL-Deckung (den durch die Rückstellungen der Bank abgedeckten Anteil notleidender Kredite) kletterte von 17 auf 33 Prozent, die Absicherung des performenden Portfolios von 2 auf 5 Prozent. Pläsier sieht darin einen konservativen Ansatz des neuen Managements, um spätere Korrekturen zu vermeiden.

Ein vollständiger Verkauf des US-Portfolios könnte nach seinen Berechnungen fast 400 Millionen Euro an Eigenkapital freisetzen. Dieses Kapital könne in Europa profitabler eingesetzt werden, da die US-Geschäfte die angestrebte Eigenkapitalrendite von 8 Prozent vor Steuern nicht mehr erreichen.

Positiv wertet Warburg auch die geplante Übernahme der Deutsche Investment Group. Nach der erwarteten Genehmigung könnte sie ab 2026 die Provisionserträge spürbar erhöhen. Bereits 2024 steuerte das Geschäft rund 34 Millionen Euro bei einem verwalteten Vermögen von 3 Milliarden Euro bei. Für 2027 strebt die Bank Provisionserträge von 60 Millionen Euro an. Warburg rechnet jedoch mit 48 Millionen Euro.

Die von der PBB ausgegebene Zielgröße von 600 Millionen Euro Gesamtertrag im Jahr 2027 hält Pläsier für ambitioniert. Angesichts des geplanten US-Rückzugs und des begrenzten Kreditportfolios seien die Annahmen schwer erreichbar. Dennoch sei die Aktie klar unterbewertet.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





