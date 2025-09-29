    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIberdrola AktievorwärtsNachrichten zu Iberdrola
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IBERDROLA SA auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Iberdrola auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Das auf dem Kapitalmarkttag vorgestellte operative Ergebnisziel (Ebitda) des Versorgers habe ein wenig enttäuscht, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,96EUR auf Tradegate (29. September 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: James Brand
    Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 14,50
    Kursziel alt: 14,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


