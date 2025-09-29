DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IBERDROLA SA auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Iberdrola auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Das auf dem Kapitalmarkttag vorgestellte operative Ergebnisziel (Ebitda) des Versorgers habe ein wenig enttäuscht, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,96EUR auf Tradegate (29. September 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: James Brand
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 14,50
Kursziel alt: 14,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
