Warren Buffett
Berkshire Hathaway: Analysten sagen "buy the dip" für die Aktie
Warren Buffetts Ära bei Berkshire Hathaway geht zu Ende – und der Markt beginnt, diesen monumentalen Abschied zu verarbeiten.
- Buffetts Ära endet, Markt reagiert auf Abschied.
- Greg Abel übernimmt, neues Kapitel bei Berkshire beginnt.
- Analysten optimistisch: Cash-Reserven als Gewinnmotor.
- Report: Epische Goldpreisrallye
Über beinahe sechs Jahrzehnte verwandelte Buffett ein schwächelndes Textilunternehmen in einen Finanzriesen und erzielte durchschnittliche Jahresrenditen von rund 19,8 Prozent seit 1965 – weit mehr als der Gesamtmarkt.
Doch Buffetts-Ära war mehr als bloß Renditezahlen: Seine jährlichen Aktionärsbriefe legten seine Anlagestrategie offen – mit Ratschlägen von zeitloser Gültigkeit.
"Unsere bevorzugte Haltedauer ist für immer", schrieb Buffett einst und erteilte kurzfristigem Aktionismus eine Absage.
Mit Buffetts Rückzug und Greg Abel als neuem CEO beginnt ein neues Kapitel. Als Edward Jones Berkshire kürzlich wegen der 350-Milliarden-Dollar-Barreserve und der günstigeren Bewertung hochstufte, lautete die Frage: Wird dieses neue Zeitalter dem großen Ruf gerecht?
Warum Analysten optimistisch auf Berkshire blicken
Edward Jones stufte Berkshire Hathaway Class B auf "Kaufen" hoch – und er sieht bei der Aktie eine seltene Kombination aus günstiger Bewertung und außergewöhnlicher Finanzstärke.
Analyst James Shanahan verwies auf die rund 350 Milliarden US-Dollar Cash-Bestand und die jüngste Kursvolatilität als Argument für ein attraktives Einstiegsniveau: "Der aktuelle Kurs ist eine Chance für langfristige Investoren."
Er betonte, dass diese Cash-Reserven "als Gewinnmotor wirken könnten, sollte das Unternehmen massiv in Beteiligungen, Einzelaktien oder eigene Rückkäufe investieren."
In den vergangenen fünf Jahren stieg die Berkshire-B-Aktie um rund 137 Prozent. Kein Vergleich zu Nvidia, aber solide. Das eigentliche Problem für Anleger: Der Verlust des überragenden Buffett, der die Finanzwelt geprägt hat.
Buffett bleibt zwar Verwaltungsratsvorsitzender, doch Greg Abel – bislang Vize – übernimmt nun das operative Tagesgeschäft. Doch in Buffetts Fußstapfen zu treten ist alles andere als einfach. Das Orakel von Omaha steht für eine Unternehmenskultur, die Disziplin, Freiheit und langfristiges Denken verbindet.
Wenn Abel an Buffetts Prinzipien festhält – sorgfältige Käufe, keine Modeinvestments, langfristige Planung – könnte er Kritiker auf die gleiche Weise überzeugen wie sein Vorgänger: durch Ergebnisse.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion