Renditestarke Dividendenstars mit Aufholpotenzial: Goldmans Top-Bank-Aktien

Iberische und italienische Banken zeichnen sich durch starke Kapitalausstattung aus, die organisch in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Dies eröffnet Spielraum für Akquisitionen oder Sonderausschüttungen an Aktionäre. Die Ausschüttungsquoten liegen bei durchschnittlich 75 Prozent, in Italien teilweise bei über 90 Prozent, was zu attraktiven Renditen von bis zu 10 Prozent führt. In einem "Best-Case"-Szenario könnten die Institute in den nächsten drei Jahren bis zu 30 Prozent ihrer aktuellen Marktkapitalisierung an Aktionäre zurückgeben.

Wie die Analysten von Goldman Sachs in einer neuen Branchenstudie schreiben, profitieren die südeuropäischen Geldhäuser aktuell von geringerer Zinssensitivität, steigenden Kreditvolumina, diszipliniertem Kostenmanagement sowie einer robusten wirtschaftlichen Entwicklung in der Region. Über ein Jahrzehnt konsequenter Entschuldung und Risikominimierung sorgt zudem für ein niedriges Risikoprofil.

Die Bewertung erscheint dabei moderat: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 9,5 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,5 für 2026 liegen die Banken nur leicht über dem europäischen Durchschnitt, während die Eigenkapitalrendite (ROTE) von über 16 Prozent das europäische Mittelfeld übertrifft. Goldman Sachs empfiehlt daher besonders Banco BPM, UniCredit und Santander mit Kaufempfehlung.

Die Top-Picks von Goldman Sachs im Überblick:

Banco BPM, Kursziel: 15,70 Euro. "Angesichts unserer positiven Prognose für das Wachstum der Gebühreneinnahmen (das wir für den Zeitraum 2025 bis 2027 auf annualisiert 5,8 Prozent schätzen, den höchsten Wert in unserem Coverage-Bereich), vielversprechender Initiativen zum Kostenmanagement und einer soliden Kapitalausstattung sowie der Tatsache, dass das Unternehmen aufgrund seiner dominierenden Stellung in Norditalien über einen treuen, kostengünstigen und sparfreudigen Kundenstamm verfügt."

UniCredit, Kursziel: 80,60 Euro: "Die Einschätzung basiert auf unseren Erwartungen hinsichtlich i) einer starken Entwicklung der Provisions- und sonstigen zinsunabhängigen Erträge auf mittlere Sicht, gestützt durch die Internalisierung des Lebensversicherungs-Joint-Ventures und die Konsolidierung der Beteiligung an der Commerzbank in unseren Schätzungen; ii) einer Kontrolle der Betriebsausgaben und geringeren systemischen Aufwendungen, die die Rentabilität des Konzerns stützen; und iii) einer branchenführenden Kapitalausschüttung gemäß unseren Schätzungen."

Santander, Kursziel: 10,40 Euro: "Wir gehen davon aus, dass die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Geschäfts vom Wirtschaftswachstum in Lateinamerika und Spanien profitieren werden, vielversprechende Kostensenkungsmaßnahmen, durch die sie die Kosten in den nächsten Jahren auf dem aktuellen Niveau halten, sowie steigende Kapitalausstattung und Buchwert (TBVPS), die sich voraussichtlich den Managementzielen annähern werden."

Darüberhinaus stuft die Bank die italienische Bankinter, die portugiesische BCP, die spanische Caixabank und die italienische Intesa Sanpaolo mit Neutral ein. Bei der spanischen Unicaja sehen die Analysten hingegen nur wenig Chancen auf eine Neubewertung. Die Aktie erhält von Goldman deshalb ein Sell-Rating.

Ingesamt sehen die Experten in den südeuropäischen Banken daher weiterhin ein attraktives Investmentfeld mit stabilen Dividenden und solidem Aufwärtspotenzial gegenüber europäischen Wettbewerbern.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



