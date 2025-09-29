Warken sieht 'bedenkliche Tendenzen' nach Cannabis-Legalisierung

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken sieht angesichts der ersten Auswertungsergebnisse zur Legalisierung von Cannabis politischen Diskussionsbedarf. "Die Zwischenevaluation des Cannabisgesetzes zeigt trotz der teilweise noch fehlenden weiteren Datengrundlage bedenkliche Tendenzen", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Ein Anstieg von Gesundheitsstörungen aufgrund von Cannabiskonsum und auch beim Gehalt des berauschenden Wirkstoffes THC sei besorgniserregend.

Deutliche Kritik werde von Sicherheitsbehörden an viel zu hohen Besitzmengen von 25 Gramm sowie an unpraktikablen und kaum zu kontrollierenden Abstandsregelungen geäußert. "Diese Kritik können wir als Politik nicht einfach ignorieren", sagte Warken. "Wir werden zusammen mit den Koalitionsfraktionen und den Sicherheitsbehörden möglichen Handlungsbedarf erörtern müssen."

Eineinhalb Jahre nach der teilweisen Legalisierung von Cannabis in Deutschland ist in Berlin eine erste Auswertung zu den Auswirkungen vorgestellt worden.




