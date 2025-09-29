BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche europäischen Investitionsgüterwerte in ein Klimafonds-Portfolio gehören. Gesamtsieger sei erneut ABB, wobei sich Siemens und Schneider Electric in eine ähnlich starke Position hochgearbeitet hätten, schrieb er. Siemens Energy gehöre zu den Unternehmen, die gute Fortschritte bei der Umsetzung ihrer - bislang allerdings wenig ambitionierten - Verpflichtungen zur Reduktion von CO2-Emissionen machen./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 17:14 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 226,5EUR auf Tradegate (29. September 2025, 14:18 Uhr) gehandelt.





