    Rekord-Quartal

    Tether und Circle dominieren – Stablecoins ziehen 46 Milliarden US-Dollar an

    Stablecoins ziehen im dritten Quartal 46 Milliarden US-Dollar an, angeführt von Tether USDT und Circle USDC, während Ethereum das führende Netzwerk bleibt.

    Foto: Steven Heap - Zoonar.com/Steven Heap

    Der Stablecoin-Sektor erlebt eine Wachstumswelle. Laut Daten von RWA.xyz stiegen die Nettozuflüsse im dritten Quartal 2025 auf 45,6 Milliarden US-Dollar, ein Sprung von 324 Prozent im Vergleich zu den 10,8 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal. Insgesamt summieren sich die Nettozuflüsse der letzten sechs Monate nun auf 56,5 Milliarden US-Dollar.

    Tether und Circle führen den Stablecoin-Markt an

    Tether’s USDT dominierte das Quartal mit 19,6 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen. Circle’s USDC verzeichnete mit 12,3 Milliarden US-Dollar ebenfalls einen starken Anstieg, nachdem es im zweiten Quartal lediglich 500 Millionen US-Dollar waren. Ein überraschender Gewinner war Ethena’s synthetischer Stablecoin USDe, der mit 9 Milliarden US-Dollar fast fünf Prozent Marktanteil eroberte.

    Zum Vergleich: Im Vorquartal betrugen die Nettozuflüsse nur 200 Millionen US-Dollar. Auch andere Player konnten zulegen: PayPal USD (PYUSD) kam auf 1,4 Milliarden US-Dollar, während MakerDAO’s USDS um 1,3 Milliarden US-Dollar wuchs. Projekte wie Ripple USD (RLUSD) und Ethena USDtb zeigten ebenfalls kontinuierliches Wachstum.

    Ethereum bleibt die Schlüssel-Infrastruktur

    Trotz wachsender Konkurrenz bleibt Ethereum das führende Netzwerk für Stablecoins mit einer zirkulierenden Versorgung von 171 Milliarden US-Dollar. Tron folgt mit 76 Milliarden US-Dollar, während Solana, Arbitrum und BNB Chain zusammen auf knapp 30 Milliarden US-Dollar kommen.

    Laut Daten von DefiLlama ist Tether’s USDT weiterhin der Marktführer mit rund 59 Prozent Marktanteil, gefolgt von USDC mit 25 Prozent und USDe mit fast fünf Prozent. Insgesamt stieg die Stablecoin-Marktkapitalisierung im letzten Monat auf rund 290 Milliarden US-Dollar.

     

    Nachfrage steigt, Aktivität sinkt

    Auffällig ist jedoch, dass trotz massiver Kapitalzuflüsse andere Kennzahlen rückläufige Trends zeigen. Die Zahl der aktiven Adressen fiel um 22,6 Prozent auf 26 Millionen, während das Transfervolumen im Monatsvergleich um 11 Prozent auf 3,17 Billionen US-Dollar zurückging. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass das Kapital zwar in Stablecoins strömt, die tatsächliche Nutzung im Zahlungsverkehr jedoch stagniert.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
