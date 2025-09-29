UBS stuft TUI auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui anlässlich der Übertragung von zwei Kreuzfahrtschiff-Bauslots an Tui Cruises auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Cristian Nedelcu zieht in einer am Montag vorliegenden Studie gemischte Rückschlüsse der Neuigkeiten. Positiv wirke die Entscheidung auf den kurzfristigen Free Cashflow und vielleicht auch auf die Dividendenstrategie, für die er im Dezember mit einer Entscheidung rechnet. Die Stärkung der Marke Tui Cruises mache es allerdings weniger wahrscheinlich, dass für die britische Kreuzfahrttochter Marella ein potenzieller Partner gesucht wird./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 7,908EUR auf Tradegate (29. September 2025, 14:24 Uhr) gehandelt.



