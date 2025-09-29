BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Das Wachstum im Basiskonsumgütersektor sei in den letzten beiden Jahren größtenteils gedämpft gewesen, was zu einer erheblichen relativen Abwertung des Sektors beigetragen habe, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das dritte Quartal dürfte nicht die versprochene Wachstumsbeschleunigung bringen, glaubt der Experte./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 68,70EUR auf Tradegate (29. September 2025, 14:13 Uhr) gehandelt.
