BERNSTEIN RESEARCH stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Das Wachstum im Basiskonsumgütersektor sei in den letzten beiden Jahren größtenteils gedämpft gewesen, was zu einer erheblichen relativen Abwertung des Sektors beigetragen habe, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das dritte Quartal dürfte nicht die versprochene Wachstumsbeschleunigung bringen, glaubt der Experte./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:10 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 76,24EUR auf Lang & Schwarz (29. September 2025, 14:25 Uhr) gehandelt.



