BARCLAYS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 79 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bevorstehende Produktneueinführungen seien wichtig, um die schwache Verbraucherstimmung zu kompensieren, schrieb Patrick Folan am Freitag./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 68,70EUR auf Tradegate (29. September 2025, 14:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Patrick Folan

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



