BARCLAYS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 79 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bevorstehende Produktneueinführungen seien wichtig, um die schwache Verbraucherstimmung zu kompensieren, schrieb Patrick Folan am Freitag./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 68,70EUR auf Tradegate (29. September 2025, 14:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Patrick Folan
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 79
Kursziel alt: 80
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
