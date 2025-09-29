JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen von 235 auf 231 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das vergleichbare Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) dürfte im dritten Quartal bei 3 Prozent liegen, schrieb Elodie Rall in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Für die Jahre 2025 und 2026 schraubte sie ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) leicht nach unten./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,76 % und einem Kurs von 190,1EUR auf Tradegate (29. September 2025, 14:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 231
Kursziel alt: 235
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 231
Kursziel alt: 235
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte