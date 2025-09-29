JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen von 235 auf 231 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das vergleichbare Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) dürfte im dritten Quartal bei 3 Prozent liegen, schrieb Elodie Rall in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Für die Jahre 2025 und 2026 schraubte sie ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) leicht nach unten./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,76 % und einem Kurs von 190,1EUR auf Tradegate (29. September 2025, 14:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 231

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

