Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!
Bilfinger SE setzt auf strategische Aktienrückkäufe: Zwischen dem 22. und 26. September 2025 erwarb das Unternehmen 11.095 eigene Aktien, um seine Marktposition zu stärken.
Foto: Uwe Anspach - dpa
- Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 22. bis 26. September 2025 insgesamt 11.095 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.
- Der Aktienrückkauf wurde am 20. Januar 2025 angekündigt und begann am 21. Januar 2025.
- Das Gesamtvolumen der bis zum 26. September 2025 im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt 527.774 Stück.
- Der Rückkauf erfolgt ausschließlich über die Börse durch eine von Bilfinger SE beauftragte Bank.
- Die gewichteten Durchschnittskurse der erworbenen Aktien lagen zwischen 92,91 EUR und 96,62 EUR während des Rückkaufzeitraums.
- Detaillierte Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Internetseite von Bilfinger SE veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Bilfinger ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 92,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,36 % im
Minus.
2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 92,45EUR das entspricht einem Plus von +0,05 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.147,21PKT (+0,37 %).
-1,87 %
-3,95 %
+4,64 %
+15,71 %
+92,40 %
+216,36 %
+472,44 %
+164,66 %
+95,64 %
