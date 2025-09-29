Helaba / Dr. Ingo Wiedemeier wird neues Mitglied des Helaba-Vorstands (FOTO)

Dr. Ingo Wiedemeier wird neues Mitglied des Helaba-Vorstands (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Der Verwaltungsrat der Helaba hat Dr. Ingo Wiedemeier (54) zum Mitglied des Vorstands bestellt. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der nationalen und der europäischen Bankenaufsicht. Dr. Wiedemeier, aktuell Vorstandsvorsitzender der Frankfurter Sparkasse, wird die Position des Finanzvorstands (CFO) übernehmen und ist mit Wirkung zum 1. April 2026 bestellt.



Dr. Wiedemeier führt als Vorstandsvorsitzender seit 2020 die zur Helaba-Gruppe gehörende Frankfurter Sparkasse. Zuvor war der Diplom-Kaufmann in gleicher Funktion für die Sparkasse Hanau tätig. Über die Nachfolge im Vorstand der Frankfurter Sparkasse wird zu gegebener Zeit entschieden.