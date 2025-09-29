    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Helaba / Dr. Ingo Wiedemeier wird neues Mitglied des Helaba-Vorstands (FOTO)

    Für Sie zusammengefasst
    • Dr. Ingo Wiedemeier wird CFO der Helaba ab 2026.
    • Bestellung unter Vorbehalt der Bankenaufsicht genehmigt.
    • Er bringt umfangreiche Erfahrung aus Sparkassen mit.

    Dr. Ingo Wiedemeier wird neues Mitglied des Helaba-Vorstands (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Der Verwaltungsrat der Helaba hat Dr. Ingo Wiedemeier (54) zum Mitglied des Vorstands bestellt. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der nationalen und der europäischen Bankenaufsicht. Dr. Wiedemeier, aktuell Vorstandsvorsitzender der Frankfurter Sparkasse, wird die Position des Finanzvorstands (CFO) übernehmen und ist mit Wirkung zum 1. April 2026 bestellt.

    Dr. Wiedemeier führt als Vorstandsvorsitzender seit 2020 die zur Helaba-Gruppe gehörende Frankfurter Sparkasse. Zuvor war der Diplom-Kaufmann in gleicher Funktion für die Sparkasse Hanau tätig. Über die Nachfolge im Vorstand der Frankfurter Sparkasse wird zu gegebener Zeit entschieden.

    "Mit Ingo Wiedemeier konnten wir einen ausgewiesenen Fachmann aus den Reihen der Sparkassen-Finanzgruppe und der Helaba gewinnen, der über große finanzwirtschaftliche und verbundspezifische Erfahrungen verfügt. Das macht ihn zu einer idealen Besetzung für die Position des Finanzvorstands der Bank", erklärt Stefan G. Reuß, der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Helaba.

    "Ich freue mich auf die Fortsetzung der engen Zusammenarbeit mit Ingo Wiedemeier in neuer Konstellation. Gemeinsam mit dem gesamten Vorstandsteam werden wir den eingeschlagenen Erfolgsweg der Helaba konsequent fortsetzen", sagt Thomas Groß, CEO der Helaba.

    Pressekontakt:

    Rolf Benders
    Kommunikation und Marketing

    Helaba
    Landesbank Hessen-Thüringen
    Girozentrale
    MAIN TOWER
    Neue Mainzer Str. 52-58
    60311 Frankfurt
    Tel.: 069/9132-2877
    e-mail: mailto:rolf.benders@helaba.de
    Internet: http://www.helaba.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55060/6127750 OTS: Helaba
    ISIN: DE000HLB0A20






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS Helaba / Dr. Ingo Wiedemeier wird neues Mitglied des Helaba-Vorstands (FOTO) Der Verwaltungsrat der Helaba hat Dr. Ingo Wiedemeier (54) zum Mitglied des Vorstands bestellt. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der nationalen und der europäischen Bankenaufsicht. Dr. Wiedemeier, aktuell Vorstandsvorsitzender …