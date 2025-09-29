EWS Schönau starten Neuausrichtung des Förderprogramms Sonnencent (FOTO)

Schönau (ots) - Die Elektrizitätswerke Schönau unterstützen mit dem

Förderprogramm Sonnencent engagierte Menschen, die den Wandel hin zu einer

gerechten und ökologischen Energiezukunft antreiben. Nach 27 Jahren und mehr als

16.000 unterstützten Vorhaben, wurden die Förderbausteine nun neu ausgerichtet

und an die sich wandelnden gesellschaftlichen und politischen Bedingungen

angepasst. Förderanträge können ab sofort eingereicht werden.



Die Tarife der EWS Schönau enthalten den sogenannten Sonnencent: Einen

Förderanteil, mit dem Projekte unterstützt werden, die auf verschiedenen Ebenen

Rückenwind für die Energiewende bringen. Mit jährlich über zwei Millionen Euro

unterstützen die Kund:innen der EWS Schönau nicht nur mit Ökostrom eine

klimapositive Zukunft, sondern mit der Projektförderung über den Sonnencent auch

echte Gemeinschaft und ein solidarisches Miteinander.





Das Förderprogramm Sonnencent operiert nach drei Prinzipien: Engagement,

Solidarität und Gemeinschaft. Wir nutzen die Sonnencents ab jetzt stärker mit

dem Fokus, die soziale Dimension der Energiewende zu unterstützen und die

notwendige Transformation in der Gesellschaft anzutreiben.



Das Wichtigste in Kürze:



- Das Förderprogramm Sonnencent erhält neue Förderschwerpunkte und

Förderkriterien

- Die Förderanträge können ab sofort ausgefüllt werden, der nächste Stichtag ist

der 15.10.2025

- Informationen zu den Förderschwerpunkten, Kriterien und Anträgen gibt es hier

(https://www.ews-schoenau.de/unser-foerderprogramm/) .



Gemeinsam die Energiewende voranbringen



Schon die "Schönauer Stromrebellen", aus denen die EWS Schönau hervorgingen,

wussten: Die Energiewende gelingt nur mit Bürger:innen, die selbst anpacken -

durch dezentrale, gemeinschaftliche Energieprojekte. 1999 riefen sie dafür mit

dem (damals noch) "Sonnenpfennig" das erste kund:innenfinanzierte Förderprogramm

für die erneuerbare Energiewende ins Leben. Das Förderprogramm wurde über die

Jahre immer weiterentwickelt und die Bausteine wurden nun erneuert. Heute

unterstützt das Förderprogramm Sonnencent Projekte in den folgenden Bereichen:



- Gemeinschaftliche Solarenergie und Speicherlösungen

- Bildung und Kampagnen zur Energiewende

- Energiegerechtigkeit weltweit

- Nachhaltige Mobilität

- Studien und Analysen zu Klimaschutz und erneuerbarer Energiezukunft



Wie unterstützen die Sonnencents mein Engagement?



Wenn Sie eine Gemeinschaft sind, die zusammen Strom erzeugen und vor Ort selbst

nutzen wollen, fördern wir Sie mit bis zu 20.000 Euro. (Informationen hier).

(https://www.ews-schoenau.de/unser-foerderprogramm/anlagenfoerderung/)



Ebenfalls können Sie von uns Unterstützung erhalten, wenn sie Studien, Gutachten

oder Leitfäden erstellen, die auf eine nachhaltige Energieversorgung abzielen.

Denn nur durch Wissen, kann positiver Wandel entstehen (Informationen hier

(https://www.ews-schoenau.de/unser-foerderprogramm/studienfoerderung/) ).



Wir fördern Sie, wenn Sie zusammen mit Ihrer Gemeinschaft ein

Energiewendeprojekt im Bereich Energiegerechtigkeit weltweit, Mobilität oder

Bildung und Kampagnen umsetzen wollen. Großprojekte können mit bis zu 10.000

Euro gefördert werden (Informationen hier

(https://www.ews-schoenau.de/unser-foerderprogramm/projektfoerderung/) ).



Darüber hinaus können Kleinprojekte mit bis zu 1.000 Euro unkompliziert und

schnell auch jenseits der Antrags-Stichtage gefördert werden. Unterlagen zu

Großprojekten bearbeiten wir immer nach unseren Stichtagen am 15.02., 15.06. und

15.10. des laufenden Jahres.



Mitfördern ist ganz einfach



Die Ökostrom- und Biogastarife der EWS Schönau enthalten den sogenannten

Sonnencent in Höhe von 0,5 ct pro kWh. Alle, die Energie von den EWS beziehen,

tragen also mit einem kleinen Beitrag dazu bei, dass sich der gemeinsame

Fördertopf füllt. Mit dem EWS Ökostrom schonen Sie also nicht nur das Klima und

erhalten 100 % echten Ökostrom, sondern unterstützen gemeinschaftliche und

dezentrale Projekte, die Rückenwind für die Energiewende bedeuten.



Über die EWS Schönau



Bekannt als die "Stromrebellen aus dem Schwarzwald" begannen die EWS Schönau vor

über 30 Jahren als Elterninitiative gegen Atomkraft. Heute versorgen sie

Menschen in ganz Deutschland mit 100 % echtem Ökostrom - unabhängig von Atom-

und Kohlekonzernen und genossenschaftlich organisiert. Was die EWS Schönau

besonders macht: Sie setzen sich für eine dezentrale, bürgernahe

Energieversorgung ein. Neben dem Bau und Betrieb eigener Wind- und Solarparks

ist ein Herzstück ihres Engagements das eigene Förderprogramm: So fließen

jährlich mehrere Millionen Euro in den Einsatz für eine gerechtere

Energiezukunft weltweit.



Sie möchten gemeinsam mit den EWS für die Energiewende und den Klimaschutz

einstehen? Dann erfahren Sie jetzt mehr unter: http://www.ews-schoenau.de



