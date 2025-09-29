Aktien New York Ausblick
Erholung geht weiter - trotz möglichen Shutdowns
- US-Börsen starten Erholung, Dow Jones +0,4% erwartet.
- Treffen zwischen Trump und Demokraten am Montag geplant.
- Moonlake-Aktien stürzen um 88%, Merus +37% durch Übernahme.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Montag an ihre vor dem Wochenende begonnene Erholung anknüpfen. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,4 Prozent höher auf 46.430 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 0,6 Prozent im Plus bei 24.660 Punkten.
Damit würden die Aktienkurse zunächst einem schon am Mittwoch drohenden Arbeitsstillstand bei den amerikanischen Regierungsbehörden ("Shutdown") trotzen. Indes war am Sonntag bekannt geworden, dass es nun doch zu einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Demokraten im Weißen Haus kommen soll. Mehrere US-Medien berichteten, dass an dem Gespräch am Montag auch führende Vertreter von Trumps Republikanischer Partei teilnehmen sollen.
Die Zeit drängt: Vor Mittwoch muss im Kongress eine Einigung zum Haushalt erzielt werden, damit frisches Geld fließen kann. Dafür sind Stimmen der Demokraten nötig. Vor Tagen hatte Trump noch ein Treffen mit der Oppositionspartei platzen lassen. Die Experten der US-Bank JPMorgan betonten in einer aktuellen Einschätzung, dass "Shutdowns" in der Vergangenheit keine dauerhafte Belastung für die Aktienkurse gewesen seien.
Vorbörslich heftige Kursausschläge zeigten am Montag einige Titel aus den hinteren Börsenreihen. Die Aktien von Moonlake Immunotherapeutics stürzten um 88 Prozent ab. Daten aus einer spätklinischen Studie zu einem Hautmedikament belegten Analysten zufolge keine Überlegenheit gegenüber einem der wichtigsten Medikamente des Konkurrenten UCB . Die Titel des belgischen Konkurrenten kletterten auf ein Rekordhoch.
Bei Merus konnten sich die Anleger über einen Kurssprung von 37 Prozent auf 94,35 US-Dollar freuen. Das dänische Biotech-Unternehmen Genmab will den Entwickler von Krebstherapien für rund 8 Milliarden Dollar kaufen. Den Aktionären des an der US-Technologiebörse Nasdaq gelisteten niederländischen Unternehmens bietet Genmab 97 Dollar je Aktie. Merus hatte zuletzt eine Marktkapitalisierung von etwa 5,2 Milliarden Dollar.
Die Anteile des Computerspiele-Herstellers Electronic Arts setzten mit plus 5,5 Prozent auf knapp 204 Dollar ihre Rekordjagd fort. Bereits am Freitag hatte eine Kreise-Meldung über eine milliardenschwere Übernahmeofferte eines Konsortiums unter Führung des Finanzinvestors Silver Lake und des saudischen Staatsfonds Public Investment Fund den Aktienkurs auf eine Bestmarke getrieben.
Zuletzt hieß es, eine solche Transaktion, nach der das Unternehmen von der Börse genommen werden solle, könnte schon an diesem Montag offiziell werden. Als Kaufpreis wurden 210 Dollar je Aktie genannt./gl/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Electronic Arts Aktie
Die Electronic Arts Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,58 % und einem Kurs von 174,4 auf Tradegate (29. September 2025, 14:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Electronic Arts Aktie um +17,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Electronic Arts bezifferte sich zuletzt auf 43,25 Mrd..
Electronic Arts zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Grüß Dich lieber Rastelly,
Schönen guten Morgen in die Runde,
Für Alle welche die Energie nicht missen möchten den Hinweis:
Uran - die Zweite Jahreshälfte
2025-07-22 Scott Melbye: Uran-Ausblick optimistisch, erwartet „epische“ Renditen im Jahr 2025
>> Externen Inhalt hier ansehen << ..kopieren und ... bitte selbst bei Youtube aufrufen !!
Resümee` „Ich glaube einfach, dass es ein episches Jahr für die Renditen von Uraninvestitionen insgesamt werden wird”, sagte Melbye, der auch Präsident der Organisation Uranium Producers of America ist...
Scott Melbye von Uranium Energy und Uranium Royalty erwartet, dass die zweite Hälfte des Jahres 2025 für den Uransektor „sehr stark“ sein wird.
Scott Melbye von Uranium Energy (NYSEAMERICAN:UEC) und Uranium Royalty (NASDAQ:UROY) teilt seine Gedanken zu Angebot, Nachfrage und Preisen von Uran.
„Ich glaube einfach, dass es ein episches Jahr für die Rendite von Uraninvestitionen auf ganzer Linie wird“, sagte Melbye, der auch Präsident der Organisation Uranium Producers of America ist.
Wertpapieroffenlegung: Ich, Charlotte McLeod, habe keine direkten Investitionsinteressen an einem in diesem Artikel erwähnten Unternehmen.
Justin Huhn's Uran-Preis-Modell ..............
>> Externen Inhalt hier ansehen << .kopieren und .... bitte selbst bei Youtube aufrufen !!
das Video ist sehr informativ, er unterscheidet den LongTerm-Markt also die langlaufenden Lieferverträge und den Spot-Markt.
Ich fasse mal zusammen:
- RU fällt als Lieferant für den Weltmarkt weg, im Gegenteil es kauft selbst soviel wie möglich Uran auf.
- Justin erklärt sein Modell, es kann relativ einfach gebildet werden da alle Verbraucher bekannt sind und die Produzenten auch sehr überschaubar sind.
- Die LongTerm-Verträge werden nicht unter 80$/lbs fallen. Mark Chalmers von UUUU hat das ja bereits als großen Fehler von Cameco aufgezeigt, diese werden weniger von einem Uranpreisanstieg profitieren, da sie zuviel in die Zukunft verkauft haben zu niedrigen Preisen.
- Der Uranpreisanstieg kommt zum Ende des Jahres da erst 28% des aktuellen Jahresbedarfs von den Verbrauchern gekauft wurde.
- je länger der Preis unter 100$/lbs bleibt desto größer wird die Versorgungslücke, da viele Projekte in der Minenindustrie auf Hold gesetzt sind.
- Der Spotmarkt wird stark durch Institutionelle bestimmt, diese treffen aber nicht immer die klügsten Entscheidungen. Er geht davon aus das wir nochmal einen Pullback auf 63$/lbs sehen werden ( im Sommer ) bevor es dann langsam aufwärts geht.
Ich schließe daraus die nächste Abverkaufswelle zu nutzen und mein Cash jetzt noch zurückzulegen, bzw. unterbewertete Silberminen zu traden und noch nicht jetzt zu investieren.
- Die richtig großen Anstiege kommen erst in 2030er Jahren. Camecos Cigar Lake wird 2029 dichtmachen da erschöpft, viele neue Minenbetriebe starten zu spät um das zu ersetzen obwohl dann bereits ohnehin eine erhebliche Verknappung eintritt. Es wird also neue Allzeithochs geben vor allem im Spot-Markt der alles andere outperformt.