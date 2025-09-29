JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit vor Quartalszahlen von 80 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Großbank dürfte solide Erträge vorlegen, schrieb Delphine Lee in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Sie geht aber davon aus, dass die Konsensschätzung für die Kernkapitalquote nach unten korrigiert werden muss./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 11:23 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 11:23 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 64,04EUR auf Tradegate (29. September 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



