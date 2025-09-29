JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit vor Quartalszahlen von 80 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Großbank dürfte solide Erträge vorlegen, schrieb Delphine Lee in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Sie geht aber davon aus, dass die Konsensschätzung für die Kernkapitalquote nach unten korrigiert werden muss./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 11:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 11:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 11:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 11:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 64,04EUR auf Tradegate (29. September 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte