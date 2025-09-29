TriNetX unter den 25 führenden Gesundheitssoftwareunternehmen des Jahres 2025

CAMBRIDGE, Mass., 29. September 2025 /PRNewswire/ -- TriNetX, das Unternehmen hinter dem weltweit größten Verbundnetzwerk für Realweltdaten (RWD) und Evidenz, wurde vom Healthcare Technology Report zu einem der 25 führenden Gesundheitssoftwareunternehmen des Jahres 2025 ernannt. Diese prestigeträchtige Auszeichnung würdigt das rasante Wachstum von TriNetX, seine wegweisenden Softwarelösungen und seine transformativen Beiträge zu den Bereichen Biowissenschaften und Gesundheitswesen.

Die Anerkennung durch The Healthcare Technology Report unterstreicht die Innovationskraft von TriNetX in den Bereichen Real-World-Daten, künstliche Intelligenz und Transformation der klinischen Forschung.

„Diese Anerkennung spiegelt die Vision wider, die wir konsequent verfolgt haben: „Wir fördern Innovationen im gesamten Gesundheitswesen durch Daten, Informationen und Technologie", erklärte Steve Kundrot, Chief Operating Officer bei TriNetX. „Durch die Zusammenführung eines globalen, datenschutzkonformen Netzwerks aus realen Daten mit modernster KI und Analytik lösen wir nicht nur die aktuellen Herausforderungen der klinischen Forschung, sondern schaffen auch die Grundlage für die nächste Generation der Präzision, Repräsentativität und Geschwindigkeit in der Arzneimittelentwicklung."

TriNetX LIVE, die führende Plattform des Unternehmens, integriert anonymisierte Patientendaten von über 300 Millionen Patienten aus mehr als 200 Gesundheitsorganisationen und über 8.800 Standorten weltweit. Dieses weltweit vernetzte, datenschutzkonforme Netzwerk unterstützt klinische Studien mit umfassenden Datensätzen, darunter elektronische Gesundheitsakten (EHRs), Genomdaten und Versicherungsansprüche, und ermöglicht es Forschern, präzise Patientenkohorten zu bilden und detaillierte Analysen in Echtzeit durchzuführen.

Im Jahr 2025 setzt TriNetX seine innovativen Bemühungen fort und führt Funktionen der nächsten Generation ein, die Arbeitsabläufe vereinfachen, die Zusammenarbeit verbessern und die Nutzung von Daten intuitiver gestalten. Die bevorstehende Integration großer Sprachmodelle (LLMs) in die Plattform verspricht, die Art und Weise zu verändern, wie Forscher elektronische Patientenakten abfragen, und den Zugang zu klinischen Erkenntnissen so einfach wie das Stellen einer Frage zu machen.

Die Auswirkungen der TriNetX-Technologie in der Praxis sind offensichtlich:

KI-gestützte Modelle sind vielversprechend, um die Patientenrekrutierung zu verbessern und eine frühzeitigere Erkennung von Krankheiten wie Morbus Crohn, Bauchspeicheldrüsenkrebs und Lupus zu ermöglichen.

Tools zur Protokolloptimierung haben dazu beigetragen, kostspielige Studienänderungen um bis zu 50 % zu reduzieren.

Digitale Warteräume und Standortinformationen verändern die Art und Weise, wie und wo Patienten für klinische Studien rekrutiert werden, und verbessern so die Repräsentativität, Effizienz und Ergebnisse.

Das Netzwerk von TriNetX hat über 2.000 begutachtete Publikationen unterstützt und prägt aktiv die klinische Praxis, regulatorische Entscheidungen und die globale Gesundheitspolitik.

Informationen zu TriNetX, LLC

TriNetX betreibt in Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern das weltweit umfangreichste föderierte Netzwerk von realen Daten und wendet Intelligenz an, um Innovationen im gesamten Gesundheitswesen zu beschleunigen. Durch seine selbstbedienungsfähige, HIPAA-, GDPR- und LGPD-konforme Plattform aus zusammengefassten, deidentifizierten und anonymen elektronischen Gesundheitsdatensätzen und Beratungspartnerschaften befähigt TriNetX seine globale Gemeinschaft, das Design von Protokollen für klinische Studien zu verbessern, den Studienbetrieb zu optimieren, Sicherheitssignale zu verfeinern und die Generierung von Evidenz aus der Praxis zu bereichern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte TriNetX unter www.trinetx.com oder folgen Sie TriNetX auf LinkedIn.

