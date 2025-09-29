    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIEN IM FOKUS

    301 Aufrufe 301 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall erstmals über 2000 Euro - Auch Hensoldt-Rekord

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall-Aktien über 2.000 Euro nach Großauftrag.
    • Rüstungswerte steigen, Hensoldt und Renk erreichen Rekorde.
    • Verteidigungsminister fordert stärkere Luftverteidigung.
    AKTIEN IM FOKUS - Rheinmetall erstmals über 2000 Euro - Auch Hensoldt-Rekord
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Großauftrag hat den Aktien von Rheinmetall am Montag im starken Umfeld für Rüstungswerte den erstmaligen Sprung über die 2.000-Euro-Marke beschert. In der Spitze wurden für die Aktien des Dax-Mitglieds bis zu 2.001 Euro bezahlt. Zuletzt lag der Kurs dann bei 1.999 Euro 2 Prozent im Plus.

    Die anderen deutschen Rüstungsaktien zogen im MDax noch deutlicher an. Plus 5,7 respektive 5 Prozent reichten auch bei Hensoldt nach mehrmonatiger Pause für eine Bestmarke. Renk fehlten nur noch Nachkommastellen zum Rekord dem Juni. Beide Aktien hatten am Montag im Index mittelgroßer Werte die Spitzenposition inne, genauso wie in der Jahreswertung der MDax-Mitglieder.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.148,84€
    Basispreis
    16,11
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.274,91€
    Basispreis
    15,36
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In der Ukraine gibt es weiter massive russische Luftangriffe und auch auf die Nato-Länder wächst der Druck. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte auf dem Warschauer Sicherheitsforum mit Blick auf zunehmende Luftraumverletzungen, dass Russland "mehr und mehr zur Gefahr" werde. Er rief die Verbündeten zu verstärkten Anstrengungen bei der Luftverteidigung auf. Nach Ansicht des Vorstandschefs der Airbus-Militärsparte , Michael Schöllhorn, ist Deutschland nicht gut auf die Abwehr feindlicher Drohnen vorbereitet.

    Wegen der notwendigen Verteidigungsinvestitionen hat vor allem Rheinmetall eine mehrjährig starke Entwicklung hinter sich, die die Aktie zur Nummer Sechs der wertvollsten deutschen Unternehmen gemacht hat. "Seit Beginn des russischen Angriffskrieges hat sich das Papier fast verzwanzigfacht und damit eine Entwicklung genommen, die ihresgleichen sucht", kommentierte jüngst der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets die zurückliegende Rally.

    Rheinmetall gab zu Wochenbeginn bekannt, als Unterauftragnehmer eines von der US-Regierung beauftragten Unternehmens Munition an einen osteuropäischen Kunden zu liefern. Der Auftragswert liege bei insgesamt 444 Millionen Euro, von denen zuvor schon 170 Millionen Euro als Vorbestellung verbucht worden seien. Damit sei nun ein weiterer Auftragseingang im Wert von 274 Millionen Euro verbucht worden, hieß es in der Mitteilung. Die Lieferungen sollen ab 2026 erfolgen und im Juni 2027 abgeschlossen werden./tih/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 196,8 auf Tradegate (29. September 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +15,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 12,71 Mrd..

    HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -20,22 %/+8,79 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Rheinmetall erstmals über 2000 Euro - Auch Hensoldt-Rekord Ein Großauftrag hat den Aktien von Rheinmetall am Montag im starken Umfeld für Rüstungswerte den erstmaligen Sprung über die 2.000-Euro-Marke beschert. In der Spitze wurden für die Aktien des Dax-Mitglieds bis zu 2.001 Euro bezahlt. Zuletzt lag …