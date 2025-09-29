AOL stellt Einwahl-Internet in den USA ein
- AOL stellt Einwahl-Dienst in den USA ein.
- 90er Jahre: Piep-Geräusche prägten Internetzugang.
- Breitband verdrängt langsame Modem-Verbindungen.
NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA endet ein Kapitel Internetgeschichte: Der Anbieter AOL stellt am Dienstag seinen Dienst zur Einwahl ins Netz ein. In den 90er Jahren war der Einwahl-Service mit seinen typischen Piep-Geräuschen für Verbraucher der übliche Weg ins Netz. AOL (America Online) war damit seinerzeit auch in Deutschland erfolgreich, unter anderem mit Boris Becker als Werbebotschafter.
Die langsamen Modem-Verbindungen über die Telefonleitung wurden schon vor Jahren durch Breitband-Internet und Online-Zugänge per Satellit verdrängt. AOL, das inzwischen zum Telekom-Konzern Verizon gehört, bot den Einwahl-Dienst nur noch in Nordamerika an./so/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verizon Communications Aktie
Die Verizon Communications Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 37,21 auf Tradegate (29. September 2025, 14:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verizon Communications Aktie um +0,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Verizon Communications bezifferte sich zuletzt auf 155,69 Mrd..
Verizon Communications zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7120. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3400 %.
Telekommunikation unter Druck: Verizon zeigt Stärke
Lieber Value-Anleger,
kaum eine Branche nutzen wir täglich so selbstverständlich wie die Telekommunikation – und doch steht sie an der Börse selten im Rampenlicht.
Hier entscheidet sich, ob Ihr Smartphone funktioniert, Ihr Internet stabil ist und welche Technologien die Wirtschaft von morgen prägen. Für Anleger eröffnet sich damit ein Feld, das trotz aller Herausforderungen attraktive Chancen bietet.
Die weltweite Telekommunikationsbranche bewegt sich aktuell zwischen Wachstum und Renditedruck. Einerseits steigt die Nutzung kontinuierlich: Ende 2024 gab es weltweit über 2 Mrd. 5G-Verbindungen, inzwischen läuft rund ein Viertel aller Mobilfunkanschlüsse über den neuen Standard.
Andererseits bremsen sinkende Investitionen die Entwicklung. Die globalen Sachinvestitionen sanken 2024 um 8%, die Umsätze für Netzwerkausrüstung sogar um 11%. Viele Betreiber legen den Fokus stärker auf Effizienz und Cashflow, statt großflächig neue Technik einzukaufen.
5G und Funkinternet als Wachstumstreiber
Ein klarer Hoffnungsträger bleibt die Anbindung per Funk. Fixed Wireless Access (FWA) ermöglicht schnelle Internetanschlüsse über das Mobilfunknetz – besonders dort, wo Glasfaser nicht verfügbar ist. Bis 2030 soll sich die Zahl der weltweiten FWA-Anschlüsse mehr als verdoppeln, über 80% davon basierend auf 5G. Für Anbieter entstehen so neue Geschäftsmodelle, die sich schneller realisieren lassen als der kostenintensive Glasfaserausbau. Hinzu kommen technologische Weiterentwicklungen wie 5G-Standalone-Netze, Network Slicing und 5G-Advanced, die vor allem im Geschäftskundensegment neue Erlöse ermöglichen. Für Anleger bedeutet das: Wer auf 5G setzt, investiert nicht nur in mobile Telefonie, sondern in ein breites Spektrum künftiger Anwendungen.
Verizon behauptet seine Stärke im US-Markt
Einer der größten Player dieser Branche ist Verizon Communications. Das Unternehmen entstand im Jahr 2000 aus der Fusion von Bell Atlantic und GTE. Mit der Übernahme von Alltel im Jahr 2009 stieg Verizon endgültig in die Spitzengruppe der US-Mobilfunkanbieter auf. Heute versorgt der Konzern mehr als 108 Mio. Nutzer und zählt damit zu den Schwergewichten der globalen Telekombranche. Das Portfolio reicht von Mobilfunk über Breitband bis hin zu 5G-Infrastruktur.
Halbjahreszahlen zeigen Verizons Stärke
Im 1. Halbjahr 2025 steigerte Verizon seinen Umsatz um 3,4% auf 68 Mrd. $. Der Gewinn je Aktie legte um 7,3% auf 2,34 $ zu. Zwar verlor das Unternehmen im Mobilfunkgeschäft netto 289.000 Postpaid-Kunden, doch das Breitbandsegment zeigte deutliche Stärke: 339.000 neue Anschlüsse, davon allein 308.000 im Bereich Fixed Wireless Access. Damit wuchs die Gesamtzahl der Breitbandkunden auf über 12,6 Mio. Besonders erfolgreich waren neue 5G-Home-Internet-Pakete, die in kurzer Zeit mehr als 120.000 zusätzliche Abonnenten brachten. Diese Angebote stärken die Position im Festnetz- und Heim-Internet-Markt und zeigen, dass Verizon gezielt neue Erlösquellen erschließt.
Fazit für Anleger
Während die gesamte Telekombranche unter Druck steht, setzt Verizon klare Akzente bei Zukunftstechnologien. Trotz Schwächen im klassischen Mobilfunk überzeugt das Unternehmen mit soliden Zahlen, einer breiten Kundenbasis und konsequenten Investitionen in neue Geschäftsfelder wie FWA und 5G. Für Sie als Anleger heißt das: Verizon bleibt ein Schwergewicht im Telekomsektor, das Anleger im Telekomsektor im Blick behalten können.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren Anlageentscheidungen!
Ihr
Dr. Bastian Siegert
Redaktionsschluss: 25.09.2025, 13:20
https://www.globenewswire.com/news-release/2025/09/18/3152613/0/en/Verizon-remains-America-s-Best-Wireless-Network-Setting-the-Highest-Bar-for-Quality-and-Reliability.html
https://www.zacks.com/stock/news/2752281/verizon-vs-t-mobile-which-telecom-stock-should-you-bet-on
Verizon vergrößerte seine Breitbandbasis auf 5,1 Millionen mit 278K festen drahtlosen Zugängen im zweiten Quartal.
T-Mobiles US- Mobilfunk-Deal erweitert die Kapazität für Breitband und Festnetz.
VZ wird mit 9,01x Termingewinnen gehandelt, während TMUS mit einem Premium von 20,33x handelt.