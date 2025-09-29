    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerizon Communications AktievorwärtsNachrichten zu Verizon Communications
    AOL stellt Einwahl-Internet in den USA ein

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA endet ein Kapitel Internetgeschichte: Der Anbieter AOL stellt am Dienstag seinen Dienst zur Einwahl ins Netz ein. In den 90er Jahren war der Einwahl-Service mit seinen typischen Piep-Geräuschen für Verbraucher der übliche Weg ins Netz. AOL (America Online) war damit seinerzeit auch in Deutschland erfolgreich, unter anderem mit Boris Becker als Werbebotschafter.

    Die langsamen Modem-Verbindungen über die Telefonleitung wurden schon vor Jahren durch Breitband-Internet und Online-Zugänge per Satellit verdrängt. AOL, das inzwischen zum Telekom-Konzern Verizon gehört, bot den Einwahl-Dienst nur noch in Nordamerika an./so/DP/men

