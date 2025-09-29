AOL stellt Einwahl-Internet in den USA ein

vonHS schrieb 26.09.25, 10:46

Im kostenlosen Werbe-Newsletter VALUETELEGRAMM des GEVESTOR-Verlags vom 26.09.2025 - 10:31 Uhr (= Quellenangabe mangels Internetlink) geht um den US-Mobilfunkriesen Verizon:



Telekommunikation unter Druck: Verizon zeigt Stärke



Lieber Value-Anleger,



kaum eine Branche nutzen wir täglich so selbstverständlich wie die Telekommunikation – und doch steht sie an der Börse selten im Rampenlicht.



Hier entscheidet sich, ob Ihr Smartphone funktioniert, Ihr Internet stabil ist und welche Technologien die Wirtschaft von morgen prägen. Für Anleger eröffnet sich damit ein Feld, das trotz aller Herausforderungen attraktive Chancen bietet.



Die weltweite Telekommunikationsbranche bewegt sich aktuell zwischen Wachstum und Renditedruck. Einerseits steigt die Nutzung kontinuierlich: Ende 2024 gab es weltweit über 2 Mrd. 5G-Verbindungen, inzwischen läuft rund ein Viertel aller Mobilfunkanschlüsse über den neuen Standard.



Andererseits bremsen sinkende Investitionen die Entwicklung. Die globalen Sachinvestitionen sanken 2024 um 8%, die Umsätze für Netzwerkausrüstung sogar um 11%. Viele Betreiber legen den Fokus stärker auf Effizienz und Cashflow, statt großflächig neue Technik einzukaufen.



5G und Funkinternet als Wachstumstreiber



Ein klarer Hoffnungsträger bleibt die Anbindung per Funk. Fixed Wireless Access (FWA) ermöglicht schnelle Internetanschlüsse über das Mobilfunknetz – besonders dort, wo Glasfaser nicht verfügbar ist. Bis 2030 soll sich die Zahl der weltweiten FWA-Anschlüsse mehr als verdoppeln, über 80% davon basierend auf 5G. Für Anbieter entstehen so neue Geschäftsmodelle, die sich schneller realisieren lassen als der kostenintensive Glasfaserausbau. Hinzu kommen technologische Weiterentwicklungen wie 5G-Standalone-Netze, Network Slicing und 5G-Advanced, die vor allem im Geschäftskundensegment neue Erlöse ermöglichen. Für Anleger bedeutet das: Wer auf 5G setzt, investiert nicht nur in mobile Telefonie, sondern in ein breites Spektrum künftiger Anwendungen.



Verizon behauptet seine Stärke im US-Markt



Einer der größten Player dieser Branche ist Verizon Communications. Das Unternehmen entstand im Jahr 2000 aus der Fusion von Bell Atlantic und GTE. Mit der Übernahme von Alltel im Jahr 2009 stieg Verizon endgültig in die Spitzengruppe der US-Mobilfunkanbieter auf. Heute versorgt der Konzern mehr als 108 Mio. Nutzer und zählt damit zu den Schwergewichten der globalen Telekombranche. Das Portfolio reicht von Mobilfunk über Breitband bis hin zu 5G-Infrastruktur.



Halbjahreszahlen zeigen Verizons Stärke



Im 1. Halbjahr 2025 steigerte Verizon seinen Umsatz um 3,4% auf 68 Mrd. $. Der Gewinn je Aktie legte um 7,3% auf 2,34 $ zu. Zwar verlor das Unternehmen im Mobilfunkgeschäft netto 289.000 Postpaid-Kunden, doch das Breitbandsegment zeigte deutliche Stärke: 339.000 neue Anschlüsse, davon allein 308.000 im Bereich Fixed Wireless Access. Damit wuchs die Gesamtzahl der Breitbandkunden auf über 12,6 Mio. Besonders erfolgreich waren neue 5G-Home-Internet-Pakete, die in kurzer Zeit mehr als 120.000 zusätzliche Abonnenten brachten. Diese Angebote stärken die Position im Festnetz- und Heim-Internet-Markt und zeigen, dass Verizon gezielt neue Erlösquellen erschließt.



Fazit für Anleger



Während die gesamte Telekombranche unter Druck steht, setzt Verizon klare Akzente bei Zukunftstechnologien. Trotz Schwächen im klassischen Mobilfunk überzeugt das Unternehmen mit soliden Zahlen, einer breiten Kundenbasis und konsequenten Investitionen in neue Geschäftsfelder wie FWA und 5G. Für Sie als Anleger heißt das: Verizon bleibt ein Schwergewicht im Telekomsektor, das Anleger im Telekomsektor im Blick behalten können.



Dr. Bastian Siegert



Redaktionsschluss: 25.09.2025