    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    Besonders beachtet!

    341 Aufrufe 341 0 Kommentare 0 Kommentare

    HENSOLDT - Aktie steigt kräftig - 29.09.2025

    Am 29.09.2025 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um +5,03 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT - Aktie steigt kräftig - 29.09.2025
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,03 % im Plus. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hensoldt AG!
    Long
    102,49€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    115,31€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von HENSOLDT einen Gewinn von +14,92 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,93 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +214,27 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,93 %
    1 Monat +26,81 %
    3 Monate +14,92 %
    1 Jahr +278,83 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Hensoldt Aktie, die aufgrund der geopolitischen Lage und steigender Verteidigungsausgaben stark im Kurs gestiegen ist. Es wird ein weiteres Wachstum bis zu 140 EUR bis Ende des Jahres prognostiziert, unterstützt durch Großaufträge der Bundeswehr und geplante Investitionen von bis zu einer Milliarde Euro bis 2027. Hensoldt gilt als klarer Kauf für Anleger, die Sicherheit und Wachstum suchen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,64 Mrd.EUR wert.

    Rheinmetall erstmals über 2000 Euro - Auch Hensoldt-Rekord


    Ein Großauftrag hat den Aktien von Rheinmetall am Montag im starken Umfeld für Rüstungswerte den erstmaligen Sprung über die 2.000-Euro-Marke beschert. In der Spitze wurden für die Aktien des Dax-Mitglieds bis zu 2.001 Euro bezahlt. Zuletzt lag …

    Börsen Update Europa - 29.09. - FTSE Athex 20 stark +2,44 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Drohnenabwehr in EU und Nato noch enger vernetzen


    Außenminister Johann Wadephul fordert angesichts der jüngsten Verletzung des Luftraums von EU und Nato durch russische Drohnen eine stärkere Vernetzung der Abwehrbemühungen. "Russland will unsere Entschlossenheit testen, will Unruhe auslösen. Das …

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    +5,31 %
    +15,93 %
    +26,44 %
    +13,63 %
    +268,81 %
    +430,73 %
    +856,06 %
    +556,63 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! HENSOLDT - Aktie steigt kräftig - 29.09.2025 Am 29.09.2025 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um +5,03 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.