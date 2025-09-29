HENSOLDT - Aktie steigt kräftig - 29.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,03 % im Plus. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von HENSOLDT einen Gewinn von +14,92 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,93 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +214,27 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,93 % 1 Monat +26,81 % 3 Monate +14,92 % 1 Jahr +278,83 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Hensoldt Aktie, die aufgrund der geopolitischen Lage und steigender Verteidigungsausgaben stark im Kurs gestiegen ist. Es wird ein weiteres Wachstum bis zu 140 EUR bis Ende des Jahres prognostiziert, unterstützt durch Großaufträge der Bundeswehr und geplante Investitionen von bis zu einer Milliarde Euro bis 2027. Hensoldt gilt als klarer Kauf für Anleger, die Sicherheit und Wachstum suchen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,64 Mrd.EUR wert.

Ein Großauftrag hat den Aktien von Rheinmetall am Montag im starken Umfeld für Rüstungswerte den erstmaligen Sprung über die 2.000-Euro-Marke beschert. In der Spitze wurden für die Aktien des Dax-Mitglieds bis zu 2.001 Euro bezahlt. Zuletzt lag …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Außenminister Johann Wadephul fordert angesichts der jüngsten Verletzung des Luftraums von EU und Nato durch russische Drohnen eine stärkere Vernetzung der Abwehrbemühungen. "Russland will unsere Entschlossenheit testen, will Unruhe auslösen. Das …

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.