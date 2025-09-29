HOMANN IMMOBILIEN an der Spitze Deutschlands - Höchstnote im Capital-Makler-Kompass 2025 (FOTO)
Münster (ots) - In der aktuellen Oktober-Ausgabe des Wirtschaftsmagazins Capital
wurde der Makler-Kompass 2025 veröffentlicht - mit einem historischen Ergebnis:
HOMANN IMMOBILIEN ist die Nr. 1 in Deutschland!
Zum ersten Mal seit Einführung des Rankings im Jahr 2014 belegt ein Makler aus
Münster unangefochten die Spitzenposition - und das gleich in zwei Kategorien:
Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien. Damit gehört das Familienunternehmen zu
den absoluten Top-Adressen der deutschen Immobilienbranche.
Spitzenbewertungen in allen Bereichen
Bewertet wurden in diesem Jahr die Kriterien Qualifikation, Prozessqualität,
Exposé & Vertrag sowie Service. Das Ergebnis spricht für sich:
- 94 % Gesamtbewertung - kein Makler in Deutschland hat einen höheren Wert
erzielt
- Nr. 1 in Münster
- Nr. 1 in Nordrhein-Westfalen
- Nr. 1 in Deutschland (Wohnen)
- 90 % im Gewerbesegment - erstmals getestet, direkt Platz 1 bundesweit
Für den Capital-Makler-Kompass 2025 wurden 5.607 Anbieter in 161 Städten geprüft
- HOMANN IMMOBILIEN aus Münster führt das Ranking souverän an.
Seit 1979 steht das Familienunternehmen mit rund 30 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für Kompetenz, Leidenschaft und Verlässlichkeit. Ob Wohnen oder
Gewerbe: Die Experten begleiten die Vermittlung von Häusern, Wohnungen,
Grundstücken und Investments - mit höchstem Anspruch und echter Begeisterung.
"Diese Auszeichnung verdanken wir in erster Linie dem Vertrauen unserer Kunden.
Dafür sage ich von Herzen Danke", betont Bernard H. Homann, Geschäftsführender
Gesellschafter & Unternehmensgründer. "Ihre Zufriedenheit ist der größte Antrieb
für unsere Arbeit - ohne sie wären solche Spitzenplatzierungen nicht möglich."
Diese Ehrung reiht sich in eine lange Serie von Erfolgen ein und unterstreicht
die kontinuierliche Qualität, Professionalität und Innovationskraft von HOMANN
IMMOBILIEN. http://www.homann-immobilien.de
Pressekontakt:
Guyves Sarkhosh
Leiter Kommunikation & Marketing
Tel. 0251 / 418 48-95
E-Mail: mailto:g.sarkhosh@homann-immobilien.de
http://www.homann-immobilien.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181076/6127563
OTS: HOMANN IMMOBILIEN Münster GmbH
