HOMANN IMMOBILIEN an der Spitze Deutschlands - Höchstnote im Capital-Makler-Kompass 2025 (FOTO)

Münster (ots) - In der aktuellen Oktober-Ausgabe des Wirtschaftsmagazins Capital

wurde der Makler-Kompass 2025 veröffentlicht - mit einem historischen Ergebnis:

HOMANN IMMOBILIEN ist die Nr. 1 in Deutschland!



Zum ersten Mal seit Einführung des Rankings im Jahr 2014 belegt ein Makler aus

Münster unangefochten die Spitzenposition - und das gleich in zwei Kategorien:

Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien. Damit gehört das Familienunternehmen zu

den absoluten Top-Adressen der deutschen Immobilienbranche.





Spitzenbewertungen in allen Bereichen



Bewertet wurden in diesem Jahr die Kriterien Qualifikation, Prozessqualität,

Exposé & Vertrag sowie Service. Das Ergebnis spricht für sich:



- 94 % Gesamtbewertung - kein Makler in Deutschland hat einen höheren Wert

erzielt



- Nr. 1 in Münster



- Nr. 1 in Nordrhein-Westfalen



- Nr. 1 in Deutschland (Wohnen)



- 90 % im Gewerbesegment - erstmals getestet, direkt Platz 1 bundesweit



Für den Capital-Makler-Kompass 2025 wurden 5.607 Anbieter in 161 Städten geprüft

- HOMANN IMMOBILIEN aus Münster führt das Ranking souverän an.



Seit 1979 steht das Familienunternehmen mit rund 30 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern für Kompetenz, Leidenschaft und Verlässlichkeit. Ob Wohnen oder

Gewerbe: Die Experten begleiten die Vermittlung von Häusern, Wohnungen,

Grundstücken und Investments - mit höchstem Anspruch und echter Begeisterung.



"Diese Auszeichnung verdanken wir in erster Linie dem Vertrauen unserer Kunden.

Dafür sage ich von Herzen Danke", betont Bernard H. Homann, Geschäftsführender

Gesellschafter & Unternehmensgründer. "Ihre Zufriedenheit ist der größte Antrieb

für unsere Arbeit - ohne sie wären solche Spitzenplatzierungen nicht möglich."



Diese Ehrung reiht sich in eine lange Serie von Erfolgen ein und unterstreicht

die kontinuierliche Qualität, Professionalität und Innovationskraft von HOMANN

IMMOBILIEN. http://www.homann-immobilien.de



