    HOMANN IMMOBILIEN an der Spitze Deutschlands - Höchstnote im Capital-Makler-Kompass 2025 (FOTO)

    Münster (ots) - In der aktuellen Oktober-Ausgabe des Wirtschaftsmagazins Capital
    wurde der Makler-Kompass 2025 veröffentlicht - mit einem historischen Ergebnis:
    HOMANN IMMOBILIEN ist die Nr. 1 in Deutschland!

    Zum ersten Mal seit Einführung des Rankings im Jahr 2014 belegt ein Makler aus
    Münster unangefochten die Spitzenposition - und das gleich in zwei Kategorien:
    Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien. Damit gehört das Familienunternehmen zu
    den absoluten Top-Adressen der deutschen Immobilienbranche.

    Spitzenbewertungen in allen Bereichen

    Bewertet wurden in diesem Jahr die Kriterien Qualifikation, Prozessqualität,
    Exposé & Vertrag sowie Service. Das Ergebnis spricht für sich:

    - 94 % Gesamtbewertung - kein Makler in Deutschland hat einen höheren Wert
    erzielt

    - Nr. 1 in Münster

    - Nr. 1 in Nordrhein-Westfalen

    - Nr. 1 in Deutschland (Wohnen)

    - 90 % im Gewerbesegment - erstmals getestet, direkt Platz 1 bundesweit

    Für den Capital-Makler-Kompass 2025 wurden 5.607 Anbieter in 161 Städten geprüft
    - HOMANN IMMOBILIEN aus Münster führt das Ranking souverän an.

    Seit 1979 steht das Familienunternehmen mit rund 30 Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeitern für Kompetenz, Leidenschaft und Verlässlichkeit. Ob Wohnen oder
    Gewerbe: Die Experten begleiten die Vermittlung von Häusern, Wohnungen,
    Grundstücken und Investments - mit höchstem Anspruch und echter Begeisterung.

    "Diese Auszeichnung verdanken wir in erster Linie dem Vertrauen unserer Kunden.
    Dafür sage ich von Herzen Danke", betont Bernard H. Homann, Geschäftsführender
    Gesellschafter & Unternehmensgründer. "Ihre Zufriedenheit ist der größte Antrieb
    für unsere Arbeit - ohne sie wären solche Spitzenplatzierungen nicht möglich."

    Diese Ehrung reiht sich in eine lange Serie von Erfolgen ein und unterstreicht
    die kontinuierliche Qualität, Professionalität und Innovationskraft von HOMANN
    IMMOBILIEN. http://www.homann-immobilien.de

    Pressekontakt:

    Guyves Sarkhosh
    Leiter Kommunikation & Marketing
    Tel. 0251 / 418 48-95
    E-Mail: mailto:g.sarkhosh@homann-immobilien.de
    http://www.homann-immobilien.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181076/6127563
    OTS: HOMANN IMMOBILIEN Münster GmbH




