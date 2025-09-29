Cathie Wood setzt Milliarden auf China-Aktien

Parallel dazu hat ARK Invest in der vergangenen Woche das Portfolio seiner aktiv verwalteten Fonds neu ausgerichtet. Der Flaggschifffonds Ark Innovation ETF reduzierte erneut seine Position beim Streaming-Spezialisten Roku und trennte sich von über 68.000 Aktien im Wert von rund 6,5 Millionen US-Dollar.

"Die Zahl der Unternehmen, die im Bereich der großen Sprachmodelle wirklich miteinander konkurrieren, ist geschrumpft", sagte Cathie Wood, CEO von ARK Invest, gegenüber Bloomberg. Ihrer Einschätzung nach dominieren OpenAI, Anthropic, Elon Musks xAI und Googles Gemini den Markt.

Zudem verkaufte der Fonds über 107.000 Aktien des Gesundheitstechnologieunternehmens Tempus AI, etwa 138.000 Papiere von Advanced Micro Devices sowie mehr als 38.000 Aktien von Roblox.

Gleichzeitig setzte ARK auf neue Engagements. So wurden rund 120.000 Aktien von dem Gen-Editing-Unternehmen Intellia Therapeutics gekauft. Besonders bemerkenswert ist die Rückkehr nach China: Zum ersten Mal seit 2021 stockte ARK Innovation seine Position in Alibaba auf und erwarb rund 63.000 Aktien im Wert von etwa 11 Millionen US-Dollar. Hinzu kamen Käufe von 82.000 Aktien des Suchmaschinenbetreibers Baidu in ähnlicher Größenordnung.

Auch die übrigen ARK-Fonds folgten dieser Strategie. Der ARK Next Generation Internet ETF kaufte rund 42.000 Alibaba-Aktien, verkaufte dagegen Shopify und Roblox. Der ARK Genomic Revolution ETF setzte seinen Ausbau bei Arcturus Therapeutics fort und erwarb 65.000 weitere Aktien.

Der ARK Fintech Innovation ETF kaufte rund 50.000 Alibaba-Papiere. Im ARK Autonomous Technology & Robotics ETF gingen 21.000 Aktien von Baidu sowie 106.000 Papiere von Pony AI in das Portfolio, während Anteile von Kratos Defense und dem Nukleartechnologieunternehmen Oklo abgestoßen wurden.

Die neue Gewichtung hat den Erfolg des Jahres nicht gebremst: Die Performance des Ark Innovation ETFs seit Jahresbeginn kann sich sehen lassen:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



