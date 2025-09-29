EnWave unterzeichnet mit der brasilianischen Firma Solve Solutions Ltda. eine Royalty-pflichtige gewerbliche Lizenzvereinbarung und verkauft 10-kW-REV-Anlage

Vancouver, British Columbia, 29. September 2025 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V: ENW | FWB: E4U) („EnWave“ oder das „Unternehmen“) hat heute bekannt gegeben, dass mit dem brasilianischen Lebensmittelhersteller Solve Solutions Ltda. (“Solve Solutions”) eine Royalty-pflichtige gewerbliche Lizenzvereinbarung (die „Gewerbelizenz“) unterzeichnet wurde. Solve Solutions ist spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigem Trockenobst und -gemüse sowie Snackprodukten für Handelsmarken und Hersteller von verpackten Lebensmitteln in Brasilien sowie auf internationalen Märkten. Solve Solutions hat außerdem die zuvor im Rahmen einer mit EnWave abgeschlossenen Technologieevaluierungs- und Lizenzoptionsvereinbarung („TELOA“) geleaste 10-kW-Radiant-Energy-Vacuum-(„REV“)-Anlage nunmehr käuflich erworben.

Gemäß den Bedingungen der Gewerbelizenz erhält Solve Solutions die Exklusivrechte zur Nutzung von EnWaves patentierter REV-Technologie für die Trocknung ausgewählter Obst-, Gemüse- und Käseprodukte in Brasilien. Solve Solutions wird eine Royalty-Gebühr bezahlen, die verhältnismäßig an bestimmte andere, bereits gewährte EnWave-Lizenzen angepasst wird. Das Unternehmen hat die Absicht, weiterhin eng mit Solve Solutions zusammenzuarbeiten, um den optimalen Erfolg bei der Produktentwicklung sicherzustellen. Gemäß der Lizenzvereinbarung muss Solve Solutions innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Gewerbelizenz eine großtechnische REV-Anlage erwerben und Mindestlizenzgebühren entrichten, um seine Exklusivrechte zu behalten.

Über Solve Solutions

Die (unter dem Namen Solve Foods tätige) Firma Solve Solutions ist ein brasilianischer Hersteller von Lebensmittelzutaten, dessen Muttergesellschaft Troyes Participações SA eine Reihe von Firmen in den Textil- und Bauproduktebranchen verwaltet. Solve Solutions ist auf die Herstellung von hochwertigem Trockenobst und -gemüse sowie Käse spezialisiert und beliefert sowohl den Markt für Lebensmittelzutaten als auch den Markt für Fertigprodukte für den Konsum. Zum wachsenden Produktsortiment des Unternehmens zählen unter anderem Erdbeeren, Ananas, Mangos, Bananen, Rüben, Karotten, Ingwer und Käse.