Nicola Mining und Lower Nicola Site Services schließen Erweiterung der Kiesgrube und Bau des Fertigzementwerks vollständig ab

VANCOUVER, B.C., 29. September 2025 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA), (das „ Unternehmen“ oder „Nicola “) freut sich, bekannt zu geben, dass es zusammen mit seinem Partner Lower Nicola Site Services Ltd. („LNSS“) eine langfristige Erweiterung seiner zu 100 % unternehmenseigenen Kiesgrube (Genehmigung G1519) erfolgreich abgeschlossen und den Bau seines Fertigzementwerks vollständig fertiggestellt hat. [1]

Das Unternehmen hat inzwischen zwei sehr wichtige Genehmigungen für seine Kiesgrube/seinen Steinbruch und seine Zementproduktion erhalten:

Notice of Departure („ NoD “) [2] im Projekt New Craigmont vom Ministerium für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovationen („ EMLI “) zum Betrieb eines Steinbruchs. Gemäß der NoD kann das Unternehmen bis zu 3,0 Millionen Tonnen („ Mio. t “) an verfügbarem inertem Gesteinsmaterial gewinnen, das für den Wiederaufbau der Infrastruktur bei einer Förderrate von ca. 1.500 Tonnen pro Tag verwendet werden kann.

Verlängerung der Lebensdauer der Kiesgrube (Genehmigung G1519) und der Genehmigung zum Bau, zur Nutzung und zur Instandhaltung von Anlagen innerhalb des Wegerechts einer öffentlichen Provinzschnellstraße (Genehmigungsnummer/Aktenzeichen: 2024-05539); letztere ging am 5. September 2025 ein.

Die Einholung aller erforderlichen Genehmigungen für den Betrieb und die Erweiterung der Kiesgrube sowie die Installation eines unterirdischen Durchlasses, der den Transport von Zuschlagstoffen von der gegenüberliegenden Seite der Schnellstraße ermöglicht, haben erhebliche langfristige Auswirkungen:

- Highland Valley Copper (HVC) von Teck Resources hat vom Bergbauministerium von British Columbia die Genehmigung für ein geplantes Erweiterungsprojekt im Wert von 2,5 Milliarden $ erhalten. Die Genehmigung stellt einen wichtigen Meilenstein für den größten Kupferbetrieb Kanadas dar. LNSS hat sich Verträge über die Lieferung von Kies und Zement für das Projekt gesichert, die aus der Kiesgrube und dem Fertigzementwerk von Nicola stammen werden.