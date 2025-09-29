Allzeithoch im Test

Nach einem mustergültigen Mehrfachboden im Bereich von 17,00 Euro gegen Ende 2024 kam in der Aktie von Renk sichtliche Dynamik auf und katapultierte das Wertpapier in einem ersten Schritt auf 49,90 Euro. Nach einem kurzen Pullback in diesem Bereich ging es ab April wieder steil aufwärts, diesmal auf 59,80 und bis Anfang Juni auf 85,96 Euro. Erst dort fiel die Aktie in eine dreiwellige Konsolidierung und testete innerhalb dieser den Unterstützungsbereich aus dem Frühjahr um 54,02 Euro. Anfang dieses Monats brach das Papier schließlich aus der Konsolidierung aus und nimmt nun mit großen Schritten Kurs auf das bisherige Allzeithoch.

Kurzfristig sollten sich Anleger im Bereich des bisherigen Allzeithochs bei 85,96 Euro auf Gewinnmitnahmen einstellen, im Anschluss könnte aber ein Ausbruch darüber neuerliches Kurspotenzial an die nächstgrößere Zielmarke gelegen am 138,2 % Fibonacci-Retracement sowie dem Preisniveau von 99,14 Euro freisetzen und würde sich für ein Long-Engagement anbieten. Besagte Konsolidierung könnte hingegen in den Bereich von 75,91 Euro talwärts reichen, sodass dieses Niveau als potenzielles Sprungbrett für das beschriebene Kaufsignal dienen könnte. Bestehende Long-Positionen sind enger abzusichern, die Realisierung von Teilgewinnen käme an dieser Stelle auch nicht gerade ungelegen.

Renk Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit: Sobald die Aktie der Renk Group über dem Niveau von 86,00 Euro auf Tagesbasis notiert, wird weiteres Aufwärtspotenzial bis auf 99,14 Euro möglich und würde sich dementsprechend für ein Long-Engagement anbieten. Dies könnte beispielsweise durch das mit einem Hebel von 7,6 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM4H6X erfolgen. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf insgesamt 120 Prozent, Ziel des Scheins wurde bei 2,49 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte nach aktuellem Kenntnisstand aber das Niveau von 79,10 Euro gemessen am Basiswert nicht überschreiten. Im Schein käme dies einem potenziellen Stopp-Kurs von 0,49 Euro gleich. Als Anlagehorizont sollten hierbei nur wenige Tage bis Wochen eingeplant werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM4H6X Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,112 - 1,12 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 74,0365 Euro Basiswert: Renk Group AG KO-Schwelle: 74,0365 Euro akt. Kurs Basiswert: 85,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,49 Euro Hebel: 7,6 Kurschance: + 120 Prozent Börse Frankfurt

