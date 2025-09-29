JEFFERIES stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia von 205 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die angekündigte Investition des Halbleiterkonzerns von bis zu 100 Milliarden Dollar in den ChatGPT-Entwickler OpenAI habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen für Nvidia erhöht, schrieb Blayne Curtis in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/menVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2025 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2025 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 153,6EUR auf Tradegate (29. September 2025, 15:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Blayne Curtis

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 205

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



