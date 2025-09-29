JEFFERIES stuft NIKE INC auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte besser als vom Markt erwartet abgeschnitten haben, schrieb Randal Konik in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Für die zweite Hälfte des laufenden Geschäftsjahres sei aufgrund relativ niedriger Vorjahreswerte mit einer deutlich beschleunigten Entwicklung zu rechnen./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 03:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 59,42EUR auf Tradegate (29. September 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Randal Konik
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
