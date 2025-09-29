    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft NIKE INC auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte besser als vom Markt erwartet abgeschnitten haben, schrieb Randal Konik in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Für die zweite Hälfte des laufenden Geschäftsjahres sei aufgrund relativ niedriger Vorjahreswerte mit einer deutlich beschleunigten Entwicklung zu rechnen./rob/edh/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 03:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 59,42EUR auf Tradegate (29. September 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Randal Konik
    Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 115
    Kursziel alt: 115
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 115,00$, was eine Steigerung von +65,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft NIKE INC auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte besser als vom Markt erwartet abgeschnitten haben, schrieb Randal Konik in einem am …