37 0 Kommentare TIMBERFARM: Unsere Antwort auf Aurions Kaufangebot!

Ein überraschendes Kaufangebot von Aurion & Partner GdbR für Anleihen sorgt für Aufsehen, während TIMBERFARM Trading GmbH als neutraler Informationsübermittler agiert.

Am 19.09.2025 wurde ein Kaufangebot der Aurion & Partner GdbR für Anleihen mit der ISIN DE000A3E5T90 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

TIMBERFARM Trading GmbH ist nicht an dem Kaufangebot beteiligt und agiert lediglich als Informationsübermittler.

Der angebotene Kaufpreis von 8,75 % des Nennwerts liegt erheblich unter dem garantierten Rückzahlungsbetrag von 100 %.

Ein Verkauf zu den angebotenen Konditionen würde für Anleger einen Wertverlust von rund 91,25 % bedeuten.

Steuerlich wird die Barabfindung als entgeltlicher Übertrag gewertet, was zu einer höheren Kapitalertragsteuer führen kann als der tatsächliche Kaufpreis.

TIMBERFARM Trading GmbH setzt auf verantwortungsvolles Handeln und eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren Anlegern.





Lesen Sie auch Mega-Deals angekündigt Milliarden-Pläne von Ölgigant enthüllt Milliardenmarkt Europa baut eine Drohnenmauer – DroneShield-Aktie explodiert zweistellig Südeuropa boomt! Renditestarke Dividendenstars mit Aufholpotenzial: Goldmans Top-Bank-Aktien Krypto atmet auf XRP dominiert – Inflationsdaten und Short-Liquidationen treiben den Kurs an





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.