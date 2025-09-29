TIMBERFARM: Unsere Antwort auf Aurions Kaufangebot!
Ein überraschendes Kaufangebot von Aurion & Partner GdbR für Anleihen sorgt für Aufsehen, während TIMBERFARM Trading GmbH als neutraler Informationsübermittler agiert.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Am 19.09.2025 wurde ein Kaufangebot der Aurion & Partner GdbR für Anleihen mit der ISIN DE000A3E5T90 im Bundesanzeiger veröffentlicht.
- TIMBERFARM Trading GmbH ist nicht an dem Kaufangebot beteiligt und agiert lediglich als Informationsübermittler.
- Der angebotene Kaufpreis von 8,75 % des Nennwerts liegt erheblich unter dem garantierten Rückzahlungsbetrag von 100 %.
- Ein Verkauf zu den angebotenen Konditionen würde für Anleger einen Wertverlust von rund 91,25 % bedeuten.
- Steuerlich wird die Barabfindung als entgeltlicher Übertrag gewertet, was zu einer höheren Kapitalertragsteuer führen kann als der tatsächliche Kaufpreis.
- TIMBERFARM Trading GmbH setzt auf verantwortungsvolles Handeln und eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren Anlegern.
