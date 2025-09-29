EU-Staaten halten Europas Mikrochip-Ziele für unrealistisch
- EU-Mitgliedstaaten zweifeln an Mikrochip-Zielen 2030
- Forderung nach Überarbeitung der Halbleiter-Strategie
- Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Mitgliedstaaten zweifeln daran, dass von der Europäischen Union erst vor zwei Jahren selbst gesteckte Mikrochip-Ziele erreicht werden können. Es sei "unrealistisch", dass der EU-Marktanteil am globalen Mikrochip-Markt bis 2030 auf 20 Prozent wächst, heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier. Für Deutschland haben Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) unterschrieben.
Die Länder fordern eine umfassende Überarbeitung der Halbleiter-Strategie. Die Unterzeichner bemängeln zudem, dass das aktuelle Ziel zu breit gefasst sei und keine klare strategische Ausrichtung biete, wo und warum Europa in der Halbleiter-Wertschöpfungskette führend sein sollte. Globale Wettbewerber erhöhten ihre öffentlichen Investitionen deutlich, zudem finde ein Großteil der Wertschöpfung außerhalb der EU statt.
Zu den Forderungen gehören etwa schnellere Genehmigungsverfahren und dass der nächste mehrjährige EU-Haushalt die Bedeutung der Mikrochipindustrie berücksichtigt. Die Branche ist für Bereiche wie Automobilbau, Telekommunikation, Verteidigung und Künstliche Intelligenz von entscheidender Bedeutung.
Überarbeitungsprozess läuft bereits
Ein Sprecher der EU-Kommission betonte, man habe ambitionierte Ziele, weil Halbleiter wichtig seien. Ohne Chips gebe es etwa keine Künstliche Intelligenz. Derzeit laufe ein Überprüfungsprozess des Gesetzes, an dem sich auch die EU-Staaten beteiligen könnten.
2023 hatten sich die EU-Staaten und das Europaparlament darauf geeinigt, mit Milliardeninvestitionen den Ausbau der Mikrochipindustrie in der EU voranzutreiben. Ein wichtiges Projekt, das zu den Zielen des Vorhabens beitragen sollte, ist aber jüngst gescheitert: Intel hatte im Juli den Bau einer Chipfabrik in Magdeburg endgültig abgesagt. Die frühere Bundesregierung wollte knapp zehn Milliarden Euro an staatlicher Förderung beisteuern./mjm/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,15 % und einem Kurs von 29,36 auf Tradegate (29. September 2025, 15:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +18,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 137,75 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,375USD. Von den letzten 8 Analysten der Intel Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 35,00USD was eine Bandbreite von -28,72 %/+18,81 % bedeutet.
Mit dem Musterdepot Aktientrend sind wir bei Intel rund 72% im Plus. Mitte Juni sind wir eingestiegen bei um 17€ und ich habe damals im Video bei YouTube und hier im Forum kurz erklärt, warum ich Intel zukünftig in der Riege der wertvollsten Unternehmen sehe und der Kurs erstmal bis 40€ gehen wird. Damals ging ich grundsätzlich vom richtigen Trend aus, der Fertigung, die Intel beflügeln wird. Lag aber bei dem Schluss falsch, dass bereits 18A die Rettung sein wird. Was sich als vollständig falsch erwies. Dennoch lag ich richtig in der Annahme, das 1 Grosser wie NVIDIA früher oder später bei Intel zugreifen muss, auf Grund der politischen Entwicklung seit Biden bzgl. Chips. Man muss vollständig unabhängig von China und Taiwan werden und das bietet Intel als Alleinstellungsmerkmal, sowie das Wissen und Kapazitäten für die Entwicklung neuester Chips. Meiner Meinung nach wird Intel langfristig die 100€ Marke knacken ein Investment macht also derzeit fast zu jedem Kurs einen Sinn, wenn man auch langfristig halten will. Gleichzeitig wird eine solche Zusammenarbeit auch andere Kunden anlocken, wenn Intel bei NVIDIA sein Können nachweisen kann.
https://www.golem.de/news/beteiligung-intel-bittet-apple-um-milliarden-dollar-und-partnerschaft-2509-200518.html
