    dpa-AFX-Überblick

    UNTERNEHMEN vom 29.09.2025 - 15.15 Uhr

    • Investoren übernehmen Electronic Arts für 55 Mrd. USD
    • Saudi-Arabien und Jared Kushner unter Käufern
    • Börsenauszug nach Übernahme geplant, großer Deal!
    Investoren wollen Spielefirma Electronic Arts in Riesendeal übernehmen

    REDWOOD CITY - Die Firma hinter bekannten Videospielen wie "Battlefield" und "Madden NFL" wird für rund 55 Milliarden Dollar von Investoren übernommen. Danach soll das Unternehmen Electronic Arts die Börse verlassen. Unter den Käufern sind der staatliche Investmentfonds von Saudi-Arabien und die Investmentfirma des Schwiegersohns von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner. Mit einem Unternehmenswert von 55 Milliarden Dollar (rund 47 Milliarden Euro) dürfte es einer der größten Deals dieser Art werden.

    IPO/ROUNDUP: Ottobock peilt größten Börsengang seit Anfang 2024 an

    DUDERSTADT - Der Prothesenhersteller Ottobock will bei seinem zweiten Börsengang-Versuch bis zu rund 800 Millionen Euro einnehmen. Sollte die in den kommenden Tagen geplante Platzierung gelingen, wäre es hierzulande der größte Börsengang seit dem Frühjahr 2024. Der Großteil der Einnahmen soll an den bisherigen Eigentümer, den Milliardär Hans Georg Näder fließen. Lediglich rund 100 Millionen Euro gehen über die Ausgabe neuer Aktien an das Unternehmen selbst.

    ROUNDUP: Klöckner & Co. verkauft acht US-Distributionsstandorte

    DÜSSELDORF - Der Stahl- und Metallverarbeiter Klöckner & Co (Klöco) veräußert acht Standorte für den einfachen Stahlhandel in den USA. Sieben davon erwerbe das kanadische Metallvertriebsunternehmen Russel Metals und einen der texanische Stahlhändler Service Steel Warehouse, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Sonntag mit. Dadurch werde der Umsatzanteil aus dem höherwertigen Geschäft und dem Service-Center-Geschäft um 5 Prozentpunkte auf etwa 86 Prozent steigen. Das Ertragsprofil des Unternehmens werde gestärkt. An der Börse kam die angekündigte Transaktion gut an. Die Aktie legte am Montagmittag um 3 Prozent zu.

    ROUNDUP 3/Lufthansa: Mit weniger Personal zu höheren Gewinnen - Kursplus

    MÜNCHEN/FRANKFURT - Der Lufthansa -Konzern will in den kommenden Jahren rund 4.000 Jobs in seinen Verwaltungseinheiten streichen. Dafür sollen die zahlreichen Fluggesellschaften der Gruppe organisatorisch enger zusammengefasst werden, wie das Unternehmen zum Kapitalmarkttag in München mitteilt. Der Vorstand um Lufthansa-Chef Carsten Spohr konkretisiert damit unbestätigte Berichte aus der Vorwoche. Die Lufthansa-Aktie setzte ihre Erholungsrally zu Wochenbeginn fort.

    Genmab will Krebstherapie-Spezialist Merus für 8 Milliarden Dollar kaufen

    KOPENHAGEN - Das dänische Biotech-Unternehmen Genmab will den Entwickler von Krebstherapien Merus für rund 8 Milliarden US-Dollar (rund 6,8 Milliarden Euro) kaufen. Den Aktionären des an der US-Börse Nasdaq gelisteten niederländischen Unternehmen bietet Genmab 97 Dollar je Aktie, wie es am Montagmorgen in Kopenhagen mitteilte. Dies entspricht einem Aufschlag von rund 41 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Aktie von 68,89 Dollar am Freitag. Merus hat eine Marktkapitalisierung von etwa 5,2 Milliarden US-Dollar.

    Pharmakonzern GSK bekommt neuen Unternehmenschef

    LONDON - Der britische Arzneimittelhersteller GSK wird ab dem kommenden Jahr einen neuen Unternehmenschef bekommen. Marketing- und Vertriebschef Luke Miels werde die Nachfolge der derzeitigen Unternehmenschefin Emma Walmsley antreten, teilte das Unternehmen am Montag in London mit. Der Manager soll am 1. Januar 2026 die volle Verantwortung als Konzernchef übernehmen und dem Leitungsgremium beitreten.

    Redcare muss neuen Finanzvorstand suchen

    SEVENUM - Beim Online-Apotheker Redcare Pharmacy kommt es zu einem Wechsel im Finanzressort. Jasper Eenhorst sei aus dem Vorstand ausgeschieden, "um neue berufliche Chancen" zu ergreifen, teilte das Unternehmen am Freitag im niederländischen Sevenum mit. Er werde noch bis Ende des Jahres im Unternehmen bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu seinem Nachfolger zu unterstützen. Interimistisch übernehme Vorstandsvorsitzender Olaf Heinrich die Aufgabe als Finanzvorstand zusätzlich. Der Aufsichtsrat habe die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet und rechne mit einem baldigen Abschluss./nas

    -Airbus-Vorstandsmitglied warnt: Deutschland kaum gegen Drohnen geschützt -ROUNDUP: Gute Karten für die Gema im Streit mit ChatGPT-Mutter OpenAI -Versicherer: Über eine Milliarde Schäden durch Wildunfälle -Vonovia will bei neuen Soldatensiedlungen 'behilflich sein' -Kreise: Merz lädt zu Autogipfel am 9. Oktober ein
-Wachstum beim elektronischen Bezahlen schwächt sich ab°
    -Wachstum beim elektronischen Bezahlen schwächt sich ab°

    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

     

