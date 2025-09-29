    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Keine KI-Blase

    BMO: Jetzt knallt der S&P 500 über wichtige Marken!

    Der Chefstratege der Investmentgruppe BMO hebt sein Jahresendziel für den S&P 500 an und erklärt, dass der Rest des Jahres 2025 die perfekte Ausgangslage für eine kräftige Marktrallye schaffen könnte.

    Foto: Richard Drew - AP

    BMO-Manager Brian Belski rechnet damit, dass der S&P 500 bis Jahresende die Marke von 7.000 Punkten erreicht. Gleichzeitig wies er Vergleiche zwischen der aktuellen KI-Industrie und der Dotcom-Blase der späten 1990er- und frühen 2000er-Jahre zurück. Das sagte er gegenüber CNBC.

    "Ich glaube, der Begriff Blase ist wahrscheinlich das am meisten überstrapazierte Wort in unserer Branche. Ganz offen gesagt: Damit man überhaupt von einer Blase sprechen kann, muss es viel mehr Übertreibungen geben. Und, ganz simpel gesagt, es müsste jeder Geld verdienen. Und das ist derzeit nicht der Fall."

    Im Vergleich mit der Dotcom-Blase sieht er wichtige Unterschiede.

    "Der Markt blendet derzeit die Bewertungen aus – wegen des echten, langfristigen Schwungs durch KI. KI- und Tech-Unternehmen heute sind völlig anders als 1999 oder 2000. Sie haben Cash. Manche zahlen sogar Dividenden, viele weisen starke Cashflows auf."

    Der Analyst sieht einen klaren Bullenmarkt für die kommenden Jahre.

    "Und was die Gewinne betrifft: Der Technologiesektor ist inzwischen der klarste und verlässlichste Ertragsbringer im gesamten Markt. In Bezug auf unsere 7.000 Punkte: Das war von Anfang an unser Bullenszenario."

    Belski ergänzt, dass 2025 die Voraussetzungen für ein sogenanntes Goldlöckchen-Szenario schaffen könnte – eine Konstellation, in der die Rahmenbedingungen perfekt zusammenspielen und die Märkte antreiben.

    "Ich denke, 2025 bereitet die Bühne für Goldilocks. Die letzte echte Goldilocks-Phase hatten wir 2019, aber sie dauerte nicht so lange, wie sie hätte andauern sollen – wegen Covid. Ich glaube, dass 2025 sehr wohl als Auftakt für eine zweijährige BULLEN-Periode dienen könnte, ähnlich wie 1994 den Boden für 1995 und 1996 bereitet hat."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Krischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
