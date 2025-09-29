China kontert Trump! Neues K-Visum lockt ausländische Tech-Talente an

Peking startet diese Woche ein neues Visaprogramm, das gezielt ausländische Fachkräfte in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik ansprechen soll. Beobachter sehen darin einen strategischen Schachzug, um in der geopolitischen Rivalität mit Washington Boden gutzumachen, während die USA ihre Hürden für Fachkräfte erhöhen.

Das sogenannte K-Visum, angekündigt im August, erlaubt jungen Absolventen aus dem Ausland Einreise, Aufenthalt und Arbeit in China, selbst ohne konkretes Jobangebot. "Das Symbol ist stark: Während die USA Barrieren errichten, senkt China sie", sagte der auf Einwanderungsrecht spezialisierte Anwalt Matt Mauntel-Medici aus Iowa gegenüber Reuters.

Der Zeitpunkt könnte kaum günstiger sein: Anfang des Monats kündigte die Trump-Administration an, dass Unternehmen künftig 100.000 US-Dollar für ein H-1B-Visa zahlen müssen. Diese Visa werden vor allem von Technologieunternehmen genutzt, um hochqualifizierte ausländische Fachkräfte einzustellen. "Die USA haben sich mit den H-1Bs definitiv ins eigene Bein geschossen, und das Timing für Chinas K-Visum ist exquisit", erklärte Michael Feller, Chefstratege bei Geopolitical Strategy.

Chancen für internationale Fachkräfte

Der größte Vorteil des K-Visums liegt darin, dass keine Arbeitgebersponsorship erforderlich ist, ein entscheidendes Hindernis bei H-1B-Visa, die zudem einer jährlichen Lotterie von 85.000 Plätzen unterliegen. Bikash Kali Das, indischer Student an der Sichuan-Universität, nannte das Visum "eine attraktive Alternative für indische Fachkräfte, die flexible und unkomplizierte Visaoptionen suchen". Letztes Jahr entfielen 71 Prozent aller H-1B-Visa auf Antragsteller aus Indien.

Auch andere Länder wie Südkorea, Deutschland und Neuseeland lockern ihre Einwanderungsregeln, um hochqualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen.

Hürden bleiben

Trotz des Potenzials sind viele Details des K-Visums noch unklar. Offizielle Richtlinien sprechen nur vage von Anforderungen an Alter, Bildung und Berufserfahrung. Informationen zu finanziellen Anreizen, Arbeitsvermittlung, Daueraufenthalt oder Familiennachzug fehlen bisher. Sprachbarrieren sind ein weiteres Hindernis, da die meisten chinesischen Tech-Firmen in Mandarin arbeiten. Politische Spannungen zwischen Delhi und Peking könnten zudem die Zahl indischer Bewerber begrenzen. "China muss sicherstellen, dass indische Fachkräfte willkommen sind und sinnvolle Arbeit leisten können, ohne Mandarin zu sprechen", betonte Feller.

Strategisches Kalkül

Traditionell konzentriert sich Chinas Talentakquise auf im Ausland lebende chinesische Wissenschaftler. Programme wie Kaufsubventionen für Immobilien oder Signing-Boni von bis zu fünf Millionen Yuan (rund 702.000 US-Dollar) haben bereits US-basierte chinesische STEM-Talente zurückgeholt. "Die Bemühungen, indische Tech-Fachkräfte zu gewinnen, wachsen, bleiben aber moderat im Vergleich zu den etablierten Initiativen für chinesische Fachkräfte", sagte Das.

Analysten betonen, dass China nicht Millionen von Ausländern aufnehmen wird. Dennoch könnte das K-Visum die Wettbewerbsfähigkeit Chinas in Spitzentechnologien stärken. "Wenn China auch nur einen kleinen Teil globaler Tech-Talente anzieht, wird es in der Spitzentechnologie wettbewerbsfähiger", so Feller.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung USD/CNY wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 7,121CNY auf Forex (29. September 2025, 15:51 Uhr) gehandelt.