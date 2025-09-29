Fresenius CEO hat ordentlich aufgeräumt

Jetzt fokussiert sich Fresenius auf das Geschäft als Krankenhausbetreiber und auf Arzneimittel. Vor drei Jahren notierte die Firma nur noch bei 20 Euro. Seither hat sich die Aktie wieder mehr als verdoppelt auf aktuell 46,60 Euro. Eine wichtige Beteiligung ist immer noch das Dialysegeschäft. Die frühere Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) wird noch als Beteiligung geführt. Aktuell hält Fresenius 28,6% von FMC. Der Hauptumsatz entfällt auf die USA. Die Dienstleistungstochter Vamed ist verkauft, war margenschwach und paßte nicht zum übrigen Portfolio.

Die Bad Homburger konzentrieren sich mittlerweile nur noch auf die beiden Säulen Kabi und Helios. Kerngeschäft sind der Medikamentenentwickler und Hersteller von Flüssignahrung. Das andere Geschäftsfeld ist das Klinikgeschäft. Fresenius hat in dieser Sparte eine führende Rolle. Die Bad Homburger erhöhen die Umsatzprognose. Die Erlöse sollen zwischen 5 und 7% landen, statt wie bisher angepeilt um 4 bis 6%. Der Zoll-Deal zwischen den USA und der Europäischen Union kann noch nicht in ihren Auswirkungen eingeschätzt werden. Im vergangenen Quartal erhöhte Fresenius den Umsatz um 3% auf 5,6 Milliarden Euro mehr als vor einem Jahr. Das organische Umsatzplus lag bei 5%, wozu beide Sparten beitrugen.

Während die Generika und die Medizintechnik-Tochter Kabi vor allem von einem starken Wachstum im Pharmageschäft profitierte, gaben eine Auslastung und günstige Preiseffekte den deutschen Kliniken Schub. Konzernweit sank das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 1% auf 654 Millionen. Unternehmenslenker Sen prognostiziert für den operativen Gewinn einen Zuwachs von 3 bis 7%. Um die Rendite zu erhöhen, läuft ein Sparprogramm. Die Klinikkette Helios soll davon in der zweiten Jahreshälfte Früchte tragen. Weitere Aktienkursgewinne verspricht sich der Vorstandschef vom Aktienrückkaufprogramm. Der Konzernumbau sorgt für Profite. Die Aktie kann sich mindestens noch verdoppeln.