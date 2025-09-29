    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Fehlende Mietspiegel bremsen Wohnungsbau - Kleinvermieter geraten unter Druck (FOTO)

    Langenpreising (ots) - Regionale Unterschiede im Mietmarkt

    Während in Ballungszentren die Mieten teils auf Rekordniveau steigen, sieht die
    Situation in kleineren Städten, Märkten und Gemeinden oft ganz anders aus. Hier
    fehlt nicht nur die Nachfrage wie in den Metropolen - vielerorts gibt es auch
    keinen qualifizierten Mietspiegel. Für private Vermieter bedeutet das: Sie sind
    häufig gezwungen, weit unter Marktwert zu vermieten.

    Fehlender Mietspiegel hemmt Investitionen

    Ohne eine offizielle Grundlage lassen sich Mieten nur schwer rechtssicher
    anpassen. Wer seine Einnahmen nicht erhöhen kann, hat weniger Spielraum für
    Instandhaltung, energetische Modernisierung oder den Ausbau von Wohnraum. So
    bleiben dringend notwendige Investitionen aus. Gerade vor dem Hintergrund
    steigender Bau- und Energiekosten führt diese Situation zu einem Stillstand bei
    Sanierung und Neubau.

    Kleinvermieter besonders betroffen

    Besonders private Kleinvermieter geraten dadurch unter Druck. Zwar können sie
    bei der Erstvermietung den Mietpreis frei festlegen, doch bei späteren
    Anpassungen stoßen sie ohne Mietspiegel schnell an rechtliche Grenzen.
    Langfristig führt das dazu, dass Immobilien unattraktiv werden und private
    Eigentümer das Risiko scheuen, in neuen Wohnraum zu investieren.

    Transparenz schafft Anreize für Wohnungsbau

    Hier setzt https://www.mietspiegel.com an. Die Plattform ermöglicht Vermietern
    den Austausch anonymisierter Vergleichsmieten, auch dort, wo kein amtlicher
    Mietspiegel existiert. Die Anmeldung ist kostenlos, lediglich bei einer
    Kontaktanfrage fällt eine geringe Gebühr an. Damit erhalten Vermieter eine
    praxistaugliche und kostengünstige Alternative zum teuren
    Sachverständigengutachten - und zugleich die Möglichkeit, ihre Mieten
    marktgerecht und transparent zu gestalten.

    Stimme aus der Branche

    "Wenn Vermieter ihre Mieten dauerhaft nicht an den Markt anpassen können, fehlen
    die Mittel für Modernisierungen und den Neubau. Das schadet nicht nur den
    Eigentümern, sondern dem gesamten Wohnungsmarkt. Vergleichsmieten schaffen hier
    einen Ausgleich: Sie geben Vermietern Orientierung und schaffen Anreize, wieder
    in Wohnraum zu investieren", erklärt Andreas Bergmeier, Geschäftsführer der
    Immobilien Software Haus und Wohnung GmbH.

    Fazit: Fehlende Mietspiegel als Wachstumsbremse

    Die ungleiche Situation zwischen Ballungszentren und ländlichen Regionen zeigt:
    Ohne Mietspiegel bleiben viele Wohnungen unter Wert vermietet, während
    gleichzeitig Investitionen ausbleiben. Plattformen wie Mietspiegel.com tragen
    dazu bei, diese Lücke zu schließen, und sorgen für mehr Transparenz und
    Handlungsspielraum - eine wichtige Voraussetzung, um Wohnraum zu erhalten und
    neuen entstehen zu lassen.

    Engagement im Immobilienumfeld

    Mietspiegel.com engagiert sich auch über die eigene Plattform hinaus für den
    Austausch in der Immobilienwirtschaft. Als Sponsor unterstützt das Unternehmen
    die redaktionelle Berichterstattung von Messe.TV (https://www.messe.tv/) zur
    EXPO REAL 2025 in München. Die internationale Immobilienmesse gilt als zentrale
    Plattform für Markttrends, Investitionen und Innovationen. Mit dem Sponsoring
    unterstreicht Mietspiegel.com seinen Anspruch, Transparenz und Orientierung im
    Immobiliensektor aktiv zu fördern.

    Über Mietspiegel.com

    Mietspiegel.com ist ein Angebot der Immobilien Software Haus und Wohnung GmbH.
    Die Plattform vernetzt Vermieter, um anonymisierte Vergleichsmieten
    auszutauschen und regionale Lücken in der Mietspiegelversorgung zu schließen.
    Die Anmeldung ist kostenlos, lediglich bei einer Kontaktanfrage fällt eine
    geringe Gebühr an. Damit entsteht eine datenschutzkonforme und praxisnahe
    Alternative zu kostspieligen Gutachten - besonders in Märkten, Gemeinden und
    ländlichen Regionen ohne amtlichen Mietspiegel.

    Pressekontakt:

    Andreas Bergmeier
    Telefon: +49 (0)8761 - 304 190
    E-Mail: mailto:presse@mietspiegel.com

