Fehlende Mietspiegel bremsen Wohnungsbau - Kleinvermieter geraten unter Druck (FOTO)

Langenpreising (ots) - Regionale Unterschiede im Mietmarkt



Während in Ballungszentren die Mieten teils auf Rekordniveau steigen, sieht die

Situation in kleineren Städten, Märkten und Gemeinden oft ganz anders aus. Hier

fehlt nicht nur die Nachfrage wie in den Metropolen - vielerorts gibt es auch

keinen qualifizierten Mietspiegel. Für private Vermieter bedeutet das: Sie sind

häufig gezwungen, weit unter Marktwert zu vermieten.



Ohne eine offizielle Grundlage lassen sich Mieten nur schwer rechtssicheranpassen. Wer seine Einnahmen nicht erhöhen kann, hat weniger Spielraum fürInstandhaltung, energetische Modernisierung oder den Ausbau von Wohnraum. Sobleiben dringend notwendige Investitionen aus. Gerade vor dem Hintergrundsteigender Bau- und Energiekosten führt diese Situation zu einem Stillstand beiSanierung und Neubau.Kleinvermieter besonders betroffenBesonders private Kleinvermieter geraten dadurch unter Druck. Zwar können siebei der Erstvermietung den Mietpreis frei festlegen, doch bei späterenAnpassungen stoßen sie ohne Mietspiegel schnell an rechtliche Grenzen.Langfristig führt das dazu, dass Immobilien unattraktiv werden und privateEigentümer das Risiko scheuen, in neuen Wohnraum zu investieren.Transparenz schafft Anreize für WohnungsbauHier setzt https://www.mietspiegel.com an. Die Plattform ermöglicht Vermieternden Austausch anonymisierter Vergleichsmieten, auch dort, wo kein amtlicherMietspiegel existiert. Die Anmeldung ist kostenlos, lediglich bei einerKontaktanfrage fällt eine geringe Gebühr an. Damit erhalten Vermieter einepraxistaugliche und kostengünstige Alternative zum teurenSachverständigengutachten - und zugleich die Möglichkeit, ihre Mietenmarktgerecht und transparent zu gestalten.Stimme aus der Branche"Wenn Vermieter ihre Mieten dauerhaft nicht an den Markt anpassen können, fehlendie Mittel für Modernisierungen und den Neubau. Das schadet nicht nur denEigentümern, sondern dem gesamten Wohnungsmarkt. Vergleichsmieten schaffen hiereinen Ausgleich: Sie geben Vermietern Orientierung und schaffen Anreize, wiederin Wohnraum zu investieren", erklärt Andreas Bergmeier, Geschäftsführer derImmobilien Software Haus und Wohnung GmbH.Fazit: Fehlende Mietspiegel als WachstumsbremseDie ungleiche Situation zwischen Ballungszentren und ländlichen Regionen zeigt:Ohne Mietspiegel bleiben viele Wohnungen unter Wert vermietet, währendgleichzeitig Investitionen ausbleiben. Plattformen wie Mietspiegel.com tragendazu bei, diese Lücke zu schließen, und sorgen für mehr Transparenz undHandlungsspielraum - eine wichtige Voraussetzung, um Wohnraum zu erhalten undneuen entstehen zu lassen.Engagement im ImmobilienumfeldMietspiegel.com engagiert sich auch über die eigene Plattform hinaus für denAustausch in der Immobilienwirtschaft. Als Sponsor unterstützt das Unternehmendie redaktionelle Berichterstattung von Messe.TV (https://www.messe.tv/) zurEXPO REAL 2025 in München. Die internationale Immobilienmesse gilt als zentralePlattform für Markttrends, Investitionen und Innovationen. Mit dem Sponsoringunterstreicht Mietspiegel.com seinen Anspruch, Transparenz und Orientierung imImmobiliensektor aktiv zu fördern.Über Mietspiegel.comMietspiegel.com ist ein Angebot der Immobilien Software Haus und Wohnung GmbH.Die Plattform vernetzt Vermieter, um anonymisierte Vergleichsmietenauszutauschen und regionale Lücken in der Mietspiegelversorgung zu schließen.Die Anmeldung ist kostenlos, lediglich bei einer Kontaktanfrage fällt einegeringe Gebühr an. Damit entsteht eine datenschutzkonforme und praxisnaheAlternative zu kostspieligen Gutachten - besonders in Märkten, Gemeinden undländlichen Regionen ohne amtlichen Mietspiegel.Pressekontakt:Andreas BergmeierTelefon: +49 (0)8761 - 304 190E-Mail: mailto:presse@mietspiegel.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/167740/6127625OTS: Immobilien Software Haus und Wohnung GmbH