Fehlende Mietspiegel bremsen Wohnungsbau - Kleinvermieter geraten unter Druck (FOTO)
Langenpreising (ots) - Regionale Unterschiede im Mietmarkt
Während in Ballungszentren die Mieten teils auf Rekordniveau steigen, sieht die
Situation in kleineren Städten, Märkten und Gemeinden oft ganz anders aus. Hier
fehlt nicht nur die Nachfrage wie in den Metropolen - vielerorts gibt es auch
keinen qualifizierten Mietspiegel. Für private Vermieter bedeutet das: Sie sind
häufig gezwungen, weit unter Marktwert zu vermieten.
Fehlender Mietspiegel hemmt Investitionen
Während in Ballungszentren die Mieten teils auf Rekordniveau steigen, sieht die
Situation in kleineren Städten, Märkten und Gemeinden oft ganz anders aus. Hier
fehlt nicht nur die Nachfrage wie in den Metropolen - vielerorts gibt es auch
keinen qualifizierten Mietspiegel. Für private Vermieter bedeutet das: Sie sind
häufig gezwungen, weit unter Marktwert zu vermieten.
Fehlender Mietspiegel hemmt Investitionen
Ohne eine offizielle Grundlage lassen sich Mieten nur schwer rechtssicher
anpassen. Wer seine Einnahmen nicht erhöhen kann, hat weniger Spielraum für
Instandhaltung, energetische Modernisierung oder den Ausbau von Wohnraum. So
bleiben dringend notwendige Investitionen aus. Gerade vor dem Hintergrund
steigender Bau- und Energiekosten führt diese Situation zu einem Stillstand bei
Sanierung und Neubau.
Kleinvermieter besonders betroffen
Besonders private Kleinvermieter geraten dadurch unter Druck. Zwar können sie
bei der Erstvermietung den Mietpreis frei festlegen, doch bei späteren
Anpassungen stoßen sie ohne Mietspiegel schnell an rechtliche Grenzen.
Langfristig führt das dazu, dass Immobilien unattraktiv werden und private
Eigentümer das Risiko scheuen, in neuen Wohnraum zu investieren.
Transparenz schafft Anreize für Wohnungsbau
Hier setzt https://www.mietspiegel.com an. Die Plattform ermöglicht Vermietern
den Austausch anonymisierter Vergleichsmieten, auch dort, wo kein amtlicher
Mietspiegel existiert. Die Anmeldung ist kostenlos, lediglich bei einer
Kontaktanfrage fällt eine geringe Gebühr an. Damit erhalten Vermieter eine
praxistaugliche und kostengünstige Alternative zum teuren
Sachverständigengutachten - und zugleich die Möglichkeit, ihre Mieten
marktgerecht und transparent zu gestalten.
Stimme aus der Branche
"Wenn Vermieter ihre Mieten dauerhaft nicht an den Markt anpassen können, fehlen
die Mittel für Modernisierungen und den Neubau. Das schadet nicht nur den
Eigentümern, sondern dem gesamten Wohnungsmarkt. Vergleichsmieten schaffen hier
einen Ausgleich: Sie geben Vermietern Orientierung und schaffen Anreize, wieder
in Wohnraum zu investieren", erklärt Andreas Bergmeier, Geschäftsführer der
Immobilien Software Haus und Wohnung GmbH.
Fazit: Fehlende Mietspiegel als Wachstumsbremse
Die ungleiche Situation zwischen Ballungszentren und ländlichen Regionen zeigt:
Ohne Mietspiegel bleiben viele Wohnungen unter Wert vermietet, während
gleichzeitig Investitionen ausbleiben. Plattformen wie Mietspiegel.com tragen
dazu bei, diese Lücke zu schließen, und sorgen für mehr Transparenz und
Handlungsspielraum - eine wichtige Voraussetzung, um Wohnraum zu erhalten und
neuen entstehen zu lassen.
Engagement im Immobilienumfeld
Mietspiegel.com engagiert sich auch über die eigene Plattform hinaus für den
Austausch in der Immobilienwirtschaft. Als Sponsor unterstützt das Unternehmen
die redaktionelle Berichterstattung von Messe.TV (https://www.messe.tv/) zur
EXPO REAL 2025 in München. Die internationale Immobilienmesse gilt als zentrale
Plattform für Markttrends, Investitionen und Innovationen. Mit dem Sponsoring
unterstreicht Mietspiegel.com seinen Anspruch, Transparenz und Orientierung im
Immobiliensektor aktiv zu fördern.
Über Mietspiegel.com
Mietspiegel.com ist ein Angebot der Immobilien Software Haus und Wohnung GmbH.
Die Plattform vernetzt Vermieter, um anonymisierte Vergleichsmieten
auszutauschen und regionale Lücken in der Mietspiegelversorgung zu schließen.
Die Anmeldung ist kostenlos, lediglich bei einer Kontaktanfrage fällt eine
geringe Gebühr an. Damit entsteht eine datenschutzkonforme und praxisnahe
Alternative zu kostspieligen Gutachten - besonders in Märkten, Gemeinden und
ländlichen Regionen ohne amtlichen Mietspiegel.
Pressekontakt:
Andreas Bergmeier
Telefon: +49 (0)8761 - 304 190
E-Mail: mailto:presse@mietspiegel.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167740/6127625
OTS: Immobilien Software Haus und Wohnung GmbH
anpassen. Wer seine Einnahmen nicht erhöhen kann, hat weniger Spielraum für
Instandhaltung, energetische Modernisierung oder den Ausbau von Wohnraum. So
bleiben dringend notwendige Investitionen aus. Gerade vor dem Hintergrund
steigender Bau- und Energiekosten führt diese Situation zu einem Stillstand bei
Sanierung und Neubau.
Kleinvermieter besonders betroffen
Besonders private Kleinvermieter geraten dadurch unter Druck. Zwar können sie
bei der Erstvermietung den Mietpreis frei festlegen, doch bei späteren
Anpassungen stoßen sie ohne Mietspiegel schnell an rechtliche Grenzen.
Langfristig führt das dazu, dass Immobilien unattraktiv werden und private
Eigentümer das Risiko scheuen, in neuen Wohnraum zu investieren.
Transparenz schafft Anreize für Wohnungsbau
Hier setzt https://www.mietspiegel.com an. Die Plattform ermöglicht Vermietern
den Austausch anonymisierter Vergleichsmieten, auch dort, wo kein amtlicher
Mietspiegel existiert. Die Anmeldung ist kostenlos, lediglich bei einer
Kontaktanfrage fällt eine geringe Gebühr an. Damit erhalten Vermieter eine
praxistaugliche und kostengünstige Alternative zum teuren
Sachverständigengutachten - und zugleich die Möglichkeit, ihre Mieten
marktgerecht und transparent zu gestalten.
Stimme aus der Branche
"Wenn Vermieter ihre Mieten dauerhaft nicht an den Markt anpassen können, fehlen
die Mittel für Modernisierungen und den Neubau. Das schadet nicht nur den
Eigentümern, sondern dem gesamten Wohnungsmarkt. Vergleichsmieten schaffen hier
einen Ausgleich: Sie geben Vermietern Orientierung und schaffen Anreize, wieder
in Wohnraum zu investieren", erklärt Andreas Bergmeier, Geschäftsführer der
Immobilien Software Haus und Wohnung GmbH.
Fazit: Fehlende Mietspiegel als Wachstumsbremse
Die ungleiche Situation zwischen Ballungszentren und ländlichen Regionen zeigt:
Ohne Mietspiegel bleiben viele Wohnungen unter Wert vermietet, während
gleichzeitig Investitionen ausbleiben. Plattformen wie Mietspiegel.com tragen
dazu bei, diese Lücke zu schließen, und sorgen für mehr Transparenz und
Handlungsspielraum - eine wichtige Voraussetzung, um Wohnraum zu erhalten und
neuen entstehen zu lassen.
Engagement im Immobilienumfeld
Mietspiegel.com engagiert sich auch über die eigene Plattform hinaus für den
Austausch in der Immobilienwirtschaft. Als Sponsor unterstützt das Unternehmen
die redaktionelle Berichterstattung von Messe.TV (https://www.messe.tv/) zur
EXPO REAL 2025 in München. Die internationale Immobilienmesse gilt als zentrale
Plattform für Markttrends, Investitionen und Innovationen. Mit dem Sponsoring
unterstreicht Mietspiegel.com seinen Anspruch, Transparenz und Orientierung im
Immobiliensektor aktiv zu fördern.
Über Mietspiegel.com
Mietspiegel.com ist ein Angebot der Immobilien Software Haus und Wohnung GmbH.
Die Plattform vernetzt Vermieter, um anonymisierte Vergleichsmieten
auszutauschen und regionale Lücken in der Mietspiegelversorgung zu schließen.
Die Anmeldung ist kostenlos, lediglich bei einer Kontaktanfrage fällt eine
geringe Gebühr an. Damit entsteht eine datenschutzkonforme und praxisnahe
Alternative zu kostspieligen Gutachten - besonders in Märkten, Gemeinden und
ländlichen Regionen ohne amtlichen Mietspiegel.
Pressekontakt:
Andreas Bergmeier
Telefon: +49 (0)8761 - 304 190
E-Mail: mailto:presse@mietspiegel.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167740/6127625
OTS: Immobilien Software Haus und Wohnung GmbH
Autor folgen