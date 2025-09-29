The Platform Group AG: Exklusive Strategie-Session – Jetzt Anmelden!
Erleben Sie spannende Einblicke in die Zukunftsstrategien der The Platform Group AG bei der bevorstehenden Strategy and Update Session in Frankfurt/Main und online.
Foto: Fashionette AG
- The Platform Group AG lädt zu einer Strategy and Update Session am 2. Oktober 2025 in Frankfurt/Main und virtuell per Webcast ein.
- Die Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten und umfasst Updates zu verschiedenen Geschäftsbereichen und strategischen Projekten.
- Die Agenda beinhaltet Präsentationen von CEO Dr. Dominik Benner und CFO Bjoern Minnier zu den Themen Pharma-Plattformen und Segment Optics & Hearing.
- COO Christoph Wilhelmy und CPO Frederic von Borries werden über strategische Projekte wie TPG Pay und die M&A Pipeline sowie den Ausblick für 2026 informieren.
- The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, das in 27 Branchen tätig ist, darunter Möbelhandel, Maschinenhandel und Luxusmode, mit einem Umsatz von 525 Mio. Euro im Jahr 2024.
- Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und betreibt europaweit 19 Standorte.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei The Platform Group ist am 14.11.2025.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,0500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,79 % im
Minus.
-3,01 %
-2,36 %
-4,20 %
-6,17 %
+16,03 %
+145,16 %
-70,90 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte