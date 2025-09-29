JEFFERIES stuft SYMRISE AG auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach einem letzten Unternehmenskontakt vor den Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Aromenhersteller rechne nicht mit einer Wachstumssteigerung im Vergleich zum Vorquartal, da sich die Trends aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt und sich in einigen Bereichen verschlechtert hätten, schrieb Chris Counihan in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 73,12EUR auf Tradegate (29. September 2025, 15:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chris Counihan
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 71
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
