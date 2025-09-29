CONET und ServiceNow starten Partnerschaft für intelligente digitale Transformation (FOTO)

Moin Trendfighter,

ist schon enttäuschend, dass ein gutes Stück der Kursgewinne wieder dahin ist.

Ich habe mir das alles nochmals angeschaut und recherchiert. Hierzu folgendes:

Am letzten Donnerstag wurde bekannt, dass ServiceNow sich bereit erklärt hat, die Cloud-Computing-Dienste von Alphabet zu nutzen. Über eine Laufzeit von fünf Jahren müssen sie dafür 1,2 Milliarden Dollar zahlen. Bis 2030 sollen insgesamt 4,8 Milliarden US-Dollar für derartige Dienste bereitgestellt werden. Ein hoher Betrag für Clouddienste. Es wurden ebenfalls auch wohl Gewinnmitnahmen getätigt.

Quelle: https://www.fool.com/investing/2025/07/25/why-ai-stock-servicenow-flopped-on-friday/





Service Now hat die Erwartungen des Marktes übertroffen und hob seine Prognose für das dritte Quartal an. Auch hier stimmt alles.

Quelle: https://www.marketbeat.com/originals/servicenow-the-2nd-wave-of-ai-spending-is-here/?utm_source=snapi





Teuer finde ich die Aktie nicht. Ein PEG von 2,48 (auf Sicht der letzten 12 Monate TTM), ein geringer Verschuldungsgrad von 0,14 und eine Gross Marging von 78,52% (TTM) zeigen was anderes. Lediglich das EV Sales von 16,26 könnte besser sein, was aber anhand der Gewinne und des Ausblickes nicht so negativ ins Gewicht fällt.





Service Now ist ein Langfristinvestment und wir benötigen Geduld, bis die agentenbasierte KI ihre sich voll entfalten kann und sich wirtschaftlich/monetär auswirkt. (s. oberen Ling zu Market Beat).





Beste Grüße

Miraflor












