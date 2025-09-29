CONET und ServiceNow starten Partnerschaft für intelligente digitale Transformation (FOTO)
Bonn (ots) - Ende-zu-Ende-Lösungen für effiziente Fachverfahren insbesondere im
Public- und Defense-Sektor fokussieren akute Kundenbedürfnisse und stärken den
Wachstumskurs der CONET-Gruppe
Die CONET-Unternehmensgruppe und ServiceNow bauen durch ihre neue Partnerschaft
die Leistungsfähigkeit für wirkungsvolle Digitalisierungslösungen aus einer Hand
aus. Insbesondere die öffentliche Verwaltung, Organisationen aus dem
Defense-Sektor und Unternehmen aus regulierten Branchen wie Energy & Utilities
profitieren zukünftig durch die CONET-Teilnahme am ServiceNow-Partnerprogramm
von gezielter Unterstützung für eine schnellere, einfache und effiziente
digitale Transformation von Geschäftsprozessen und Verwaltungsabläufen.
Public- und Defense-Sektor fokussieren akute Kundenbedürfnisse und stärken den
Wachstumskurs der CONET-Gruppe
Die CONET-Unternehmensgruppe und ServiceNow bauen durch ihre neue Partnerschaft
die Leistungsfähigkeit für wirkungsvolle Digitalisierungslösungen aus einer Hand
aus. Insbesondere die öffentliche Verwaltung, Organisationen aus dem
Defense-Sektor und Unternehmen aus regulierten Branchen wie Energy & Utilities
profitieren zukünftig durch die CONET-Teilnahme am ServiceNow-Partnerprogramm
von gezielter Unterstützung für eine schnellere, einfache und effiziente
digitale Transformation von Geschäftsprozessen und Verwaltungsabläufen.
Als Digitalisierungspartner mit mehr als 35 Jahren Erfahrung verbindet CONET
seine Prozess- und Branchenkompetenz mit umfassender Expertise in modernen
Business-Applikationen . Mit der wertvollen Ergänzung um die Lösungen von
ServiceNow entstehen echte End-to-End-Angebote zur Umsetzung digitaler
Geschäftsprozesse , die technologisch und fachlich exakt auf die Bedürfnisse der
Kunden an sichere und effiziente Automatisierung, gesteigerte Flexibilität und
verbesserte Nutzererfahrung zugeschnitten sind - von konzeptioneller Beratung
über praxisorientierte Implementierung und Integration bis hin zu sicherem
Betrieb und kontinuierlicher Weiterentwicklung.
Die ServiceNow-Partnerschaft ist für die CONET-Gruppe ein zentraler Baustein der
Wachstumsstrategie HORIZON28 und ein konsequenter Schritt in der
Weiterentwicklung zu einem Full-Service-IT-Dienstleister für alle
Herausforderungen der Digitalisierung. Um für seine Kunden höchste
Lieferfähigkeit zu gewährleisten, investiert CONET zum Aufbau eines kombinierten
Liefermodells einen hohen einstelligen Millionenbetrag in gezielten
Personalaufbau , Ausbildung und Zertifizierung , ergänzt durch ein spezielles
Traineeship und internationale Delivery-Kapazitäten beispielsweise in Kroatien,
Griechenland und Spanien.
Der Fokus liegt dabei auf zentralen HR-Prozessen in Personalverwaltung, im
Recruiting und im Bürgerkontakt sowie in Themen wie Plattform & KI , IT Service
Management (ITSM), IT Operations Management & Enterprise Architecture , in denen
CONET bereits über starke Kompetenz in Fachverfahren verfügt und für die auf
Kundenseite besonders akuter Optimierungsbedarf besteht. Erste erfolgreiche
Projekte belegen schon heute die gemeinsame Umsetzungskompetenz von CONET und
ServiceNow, beispielsweise in Anwendungsfeldern wie Konfigurationsdatenbanken
(CMDB), Datenstrukturen, Reporting und Analytics.
"Wir sind sehr stolz darauf, unser Portfolio mit der ServiceNow-Partnerschaft
passgenau zu erweitern", erklärt Dirk Lieder, Executive Vice President Business
Applications der CONET-Gruppe. "Wir sprechen die Sprache unserer Kunden im
Public Sector und verstehen die spezifischen Anforderungen
sicherheitsrelevanter, regulierter Märkte. Indem wir unsere Erfahrung in
Service- und HR-Prozessen, Fachverfahren und IT-Management mit dem
fachspezifischen Know-how von ServiceNow verbinden, bieten wir einen
einzigartigen Mehrwert für die erfolgreiche Digitalisierung unserer Kunden."
"Mit CONET gewinnen wir einen erfahrenen Digitalisierungspartner insbesondere
für den öffentlichen Sektor, der unsere Kunden mit tiefem Prozessverständnis und
technischer Expertise begleitet. Gemeinsam unterstützen wir Kunden dabei, ihre
digitalen Transformationsvorhaben effizient und nachhaltig umzusetzen - durch
den Einsatz der ServiceNow KI-Plattform. Wir freuen uns, mit CONET als starkem
Partner neue Impulse im ServiceNow-Ökosystem zu setzen", sagt Dr. Sabine
Wilfling, Senior Regional Partner Manager Public Sector bei ServiceNow.
Über CONET
Die CONET-Gruppe ist ein führender IT Full-Service Provider und
Digitalisierungspartner im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 35 Jahren
unterstützt CONET Unternehmen und Behörden bei der Umsetzung anspruchsvoller
Digitalisierungsprojekte. Rund 2.000 IT-Expertinnen und -Experten bringen ihr
Know-how in den Bereichen Digital Advisory Services, Data Intelligence & AI,
Digital Experience, Business Applications, Software Development sowie Cloud &
Managed Services ein. Der Kundenstamm reicht von Automotive, Finance & Insurance
über Energy & Utilities und Manufacturing bis zu einer starken Positionierung in
Defense & Public Sector mit Kunden wie dem Deutschen Bundestag, dem Auswärtigen
Amt und dem ITZBund. Mit Hauptsitz in Bonn und 17 weiteren Standorten in Europa
steht CONET für Innovationskraft und Umsetzungsstärke.
Pressekontakt:
CONET Technologies Holding GmbH
Simon Vieth, Pressesprecher
Bundeskanzlerplatz 2, 53113 Bonn
Tel.: +49 228 9714-1087 / Mobil: +49 172 2455825
E-Mail: mailto:presse@conet.de / Internet: https://www.conet.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176930/6127649
OTS: CONET Technologies Holding GmbH
Miraflor schrieb 20.09.25, 11:13
mitdiskutieren »
Vectice kündigt Integration mit ServiceNow an, um die KI-Governance für Finanzdienstleistungen zu beschleunigen
Quelle:
https://www.businesswire.com/news/home/20250916934847/en/CORRECTING-and-REPLACING-Vectice-Announces-Integration-with-ServiceNow-to-Accelerate-AI-Governance-for-Financial-Services
DYOR Miraflor
Sanawela schrieb 05.08.25, 16:41
mitdiskutieren »
Hi Miraflor,
ist schon ein Kreuz mit der Kursentwicklung. Sie werden so oft positiv erwähnt, aber dem Kurs ist das egal.
Miraflor schrieb 27.07.25, 09:46
mitdiskutieren »
Moin Trendfighter,
ist schon enttäuschend, dass ein gutes Stück der Kursgewinne wieder dahin ist.
Ich habe mir das alles nochmals angeschaut und recherchiert. Hierzu folgendes:
Am letzten Donnerstag wurde bekannt, dass ServiceNow sich bereit erklärt hat, die Cloud-Computing-Dienste von Alphabet zu nutzen. Über eine Laufzeit von fünf Jahren müssen sie dafür 1,2 Milliarden Dollar zahlen. Bis 2030 sollen insgesamt 4,8 Milliarden US-Dollar für derartige Dienste bereitgestellt werden. Ein hoher Betrag für Clouddienste. Es wurden ebenfalls auch wohl Gewinnmitnahmen getätigt.
Quelle: https://www.fool.com/investing/2025/07/25/why-ai-stock-servicenow-flopped-on-friday/
Service Now hat die Erwartungen des Marktes übertroffen und hob seine Prognose für das dritte Quartal an. Auch hier stimmt alles.
Quelle: https://www.marketbeat.com/originals/servicenow-the-2nd-wave-of-ai-spending-is-here/?utm_source=snapi
Teuer finde ich die Aktie nicht. Ein PEG von 2,48 (auf Sicht der letzten 12 Monate TTM), ein geringer Verschuldungsgrad von 0,14 und eine Gross Marging von 78,52% (TTM) zeigen was anderes. Lediglich das EV Sales von 16,26 könnte besser sein, was aber anhand der Gewinne und des Ausblickes nicht so negativ ins Gewicht fällt.
Service Now ist ein Langfristinvestment und wir benötigen Geduld, bis die agentenbasierte KI ihre sich voll entfalten kann und sich wirtschaftlich/monetär auswirkt. (s. oberen Ling zu Market Beat).
Beste Grüße
Miraflor
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte