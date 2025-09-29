    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsServiceNow AktievorwärtsNachrichten zu ServiceNow
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    CONET und ServiceNow starten Partnerschaft für intelligente digitale Transformation (FOTO)

    Bonn (ots) - Ende-zu-Ende-Lösungen für effiziente Fachverfahren insbesondere im
    Public- und Defense-Sektor fokussieren akute Kundenbedürfnisse und stärken den
    Wachstumskurs der CONET-Gruppe

    Die CONET-Unternehmensgruppe und ServiceNow bauen durch ihre neue Partnerschaft
    die Leistungsfähigkeit für wirkungsvolle Digitalisierungslösungen aus einer Hand
    aus. Insbesondere die öffentliche Verwaltung, Organisationen aus dem
    Defense-Sektor und Unternehmen aus regulierten Branchen wie Energy & Utilities
    profitieren zukünftig durch die CONET-Teilnahme am ServiceNow-Partnerprogramm
    von gezielter Unterstützung für eine schnellere, einfache und effiziente
    digitale Transformation von Geschäftsprozessen und Verwaltungsabläufen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Servicenow!
    Long
    867,68€
    Basispreis
    5,42
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    999,90€
    Basispreis
    4,75
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Als Digitalisierungspartner mit mehr als 35 Jahren Erfahrung verbindet CONET
    seine Prozess- und Branchenkompetenz mit umfassender Expertise in modernen
    Business-Applikationen . Mit der wertvollen Ergänzung um die Lösungen von
    ServiceNow entstehen echte End-to-End-Angebote zur Umsetzung digitaler
    Geschäftsprozesse , die technologisch und fachlich exakt auf die Bedürfnisse der
    Kunden an sichere und effiziente Automatisierung, gesteigerte Flexibilität und
    verbesserte Nutzererfahrung zugeschnitten sind - von konzeptioneller Beratung
    über praxisorientierte Implementierung und Integration bis hin zu sicherem
    Betrieb und kontinuierlicher Weiterentwicklung.

    Die ServiceNow-Partnerschaft ist für die CONET-Gruppe ein zentraler Baustein der
    Wachstumsstrategie HORIZON28 und ein konsequenter Schritt in der
    Weiterentwicklung zu einem Full-Service-IT-Dienstleister für alle
    Herausforderungen der Digitalisierung. Um für seine Kunden höchste
    Lieferfähigkeit zu gewährleisten, investiert CONET zum Aufbau eines kombinierten
    Liefermodells einen hohen einstelligen Millionenbetrag in gezielten
    Personalaufbau , Ausbildung und Zertifizierung , ergänzt durch ein spezielles
    Traineeship und internationale Delivery-Kapazitäten beispielsweise in Kroatien,
    Griechenland und Spanien.

    Der Fokus liegt dabei auf zentralen HR-Prozessen in Personalverwaltung, im
    Recruiting und im Bürgerkontakt sowie in Themen wie Plattform & KI , IT Service
    Management (ITSM), IT Operations Management & Enterprise Architecture , in denen
    CONET bereits über starke Kompetenz in Fachverfahren verfügt und für die auf
    Kundenseite besonders akuter Optimierungsbedarf besteht. Erste erfolgreiche
    Projekte belegen schon heute die gemeinsame Umsetzungskompetenz von CONET und
    ServiceNow, beispielsweise in Anwendungsfeldern wie Konfigurationsdatenbanken
    (CMDB), Datenstrukturen, Reporting und Analytics.

    "Wir sind sehr stolz darauf, unser Portfolio mit der ServiceNow-Partnerschaft
    passgenau zu erweitern", erklärt Dirk Lieder, Executive Vice President Business
    Applications der CONET-Gruppe. "Wir sprechen die Sprache unserer Kunden im
    Public Sector und verstehen die spezifischen Anforderungen

    sicherheitsrelevanter, regulierter Märkte. Indem wir unsere Erfahrung in
    Service- und HR-Prozessen, Fachverfahren und IT-Management mit dem
    fachspezifischen Know-how von ServiceNow verbinden, bieten wir einen
    einzigartigen Mehrwert für die erfolgreiche Digitalisierung unserer Kunden."

    "Mit CONET gewinnen wir einen erfahrenen Digitalisierungspartner insbesondere
    für den öffentlichen Sektor, der unsere Kunden mit tiefem Prozessverständnis und
    technischer Expertise begleitet. Gemeinsam unterstützen wir Kunden dabei, ihre
    digitalen Transformationsvorhaben effizient und nachhaltig umzusetzen - durch
    den Einsatz der ServiceNow KI-Plattform. Wir freuen uns, mit CONET als starkem
    Partner neue Impulse im ServiceNow-Ökosystem zu setzen", sagt Dr. Sabine
    Wilfling, Senior Regional Partner Manager Public Sector bei ServiceNow.

    Über CONET

    Die CONET-Gruppe ist ein führender IT Full-Service Provider und
    Digitalisierungspartner im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 35 Jahren
    unterstützt CONET Unternehmen und Behörden bei der Umsetzung anspruchsvoller
    Digitalisierungsprojekte. Rund 2.000 IT-Expertinnen und -Experten bringen ihr
    Know-how in den Bereichen Digital Advisory Services, Data Intelligence & AI,
    Digital Experience, Business Applications, Software Development sowie Cloud &
    Managed Services ein. Der Kundenstamm reicht von Automotive, Finance & Insurance
    über Energy & Utilities und Manufacturing bis zu einer starken Positionierung in
    Defense & Public Sector mit Kunden wie dem Deutschen Bundestag, dem Auswärtigen
    Amt und dem ITZBund. Mit Hauptsitz in Bonn und 17 weiteren Standorten in Europa
    steht CONET für Innovationskraft und Umsetzungsstärke.

    Pressekontakt:

    CONET Technologies Holding GmbH
    Simon Vieth, Pressesprecher
    Bundeskanzlerplatz 2, 53113 Bonn
    Tel.: +49 228 9714-1087 / Mobil: +49 172 2455825
    E-Mail: mailto:presse@conet.de / Internet: https://www.conet.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176930/6127649
    OTS: CONET Technologies Holding GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ServiceNow - A1JX4P - US81762P1021

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ServiceNow. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    CONET und ServiceNow starten Partnerschaft für intelligente digitale Transformation (FOTO) Ende-zu-Ende-Lösungen für effiziente Fachverfahren insbesondere im Public- und Defense-Sektor fokussieren akute Kundenbedürfnisse und stärken den Wachstumskurs der CONET-Gruppe Die CONET-Unternehmensgruppe und ServiceNow bauen durch ihre neue …