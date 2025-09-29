Börsen Start Update
Börsenstart USA - 29.09. - US Tech 100 stark +0,86 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.236,19 PKT und fällt um -0,04 %.
Top-Werte: NVIDIA +2,77 %, Caterpillar +0,69 %, Microsoft +0,59 %, Walt Disney +0,56 %, Amazon +0,19 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -2,72 %, Boeing -2,05 %, Travelers Companies -1,49 %, The Home Depot -1,34 %, IBM -1,24 %
Der US Tech 100 steht bei 24.711,42 PKT und gewinnt bisher +0,86 %.
Top-Werte: GLOBALFOUNDRIES +5,32 %, AppLovin Registered (A) +5,18 %, Electronic Arts +4,70 %, Micron Technology +4,53 %, CSX +3,07 %
Flop-Werte: Intel -2,86 %, Diamondback Energy -2,59 %, The Kraft Heinz Company -2,13 %, Dexcom -2,12 %, Warner Bros. Discovery (A) -1,53 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.670,66 PKT und steigt um +0,43 %.
Top-Werte: Western Digital +9,20 %, Seagate Technology Holdings +6,37 %, Robinhood Markets Registered (A) +5,43 %, AppLovin Registered (A) +5,18 %, Electronic Arts +4,70 %
Flop-Werte: Occidental Petroleum -5,84 %, APA Corporation -4,31 %, ConocoPhillips -4,07 %, Williams-Sonoma -3,87 %, Texas Pacific Land -3,79 %
