    GLOBALFOUNDRIES - Aktie legt am 29.09.2025 stark zu

    Am 29.09.2025 ist die GLOBALFOUNDRIES Aktie, bisher, um +5,32 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der GLOBALFOUNDRIES Aktie.

    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    GLOBALFOUNDRIES ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf integrierte Schaltkreise. Als einer der größten Auftragsfertiger weltweit bedient es Kunden in Mobilfunk, Automobil und IoT. Hauptkonkurrenten sind TSMC, Samsung Foundry und Intel. Das Unternehmen zeichnet sich durch differenzierte Fertigungstechnologien und maßgeschneiderte Lösungen aus.

    GLOBALFOUNDRIES Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die GLOBALFOUNDRIES Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,32 % im Plus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von GLOBALFOUNDRIES in den letzten drei Monaten Verluste von -3,37 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die GLOBALFOUNDRIES Aktie damit um +12,98 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei GLOBALFOUNDRIES auf -25,61 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,86 % geändert.

    GLOBALFOUNDRIES Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,98 %
    1 Monat +10,18 %
    3 Monate -3,37 %
    1 Jahr -13,75 %

    Informationen zur GLOBALFOUNDRIES Aktie

    Es gibt 532 Mio. GLOBALFOUNDRIES Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,02 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 29.09. - US Tech 100 stark +0,86 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    GlobalFoundries and Corning Collaborate To Deliver Detachable Fiber Connector Solutions to Scale Next-Generation Optical Connectivity


    Glass-waveguide based detachable fiber connector solutions enabling co-packaged optics will be demonstrated at ECOC 2025 and GF’s Technology SummitMALTA, N.Y., Sept. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - GlobalFoundries (NASDAQ: GFS) (GF) today announced a …

    GLOBALFOUNDRIES Aktie jetzt kaufen?


    Ob die GLOBALFOUNDRIES Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GLOBALFOUNDRIES Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GLOBALFOUNDRIES

    +6,84 %
    +12,89 %
    +10,11 %
    -2,90 %
    -13,14 %
    -40,19 %
    -24,34 %
    ISIN:KYG393871085WKN:A3C6AF



    RSS-Feed abonnieren

