GLOBALFOUNDRIES - Aktie legt am 29.09.2025 stark zu

Am heutigen Handelstag konnte die GLOBALFOUNDRIES Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,32 % im Plus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

GLOBALFOUNDRIES ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf integrierte Schaltkreise. Als einer der größten Auftragsfertiger weltweit bedient es Kunden in Mobilfunk, Automobil und IoT. Hauptkonkurrenten sind TSMC, Samsung Foundry und Intel. Das Unternehmen zeichnet sich durch differenzierte Fertigungstechnologien und maßgeschneiderte Lösungen aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von GLOBALFOUNDRIES in den letzten drei Monaten Verluste von -3,37 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die GLOBALFOUNDRIES Aktie damit um +12,98 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei GLOBALFOUNDRIES auf -25,61 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,86 % geändert.

GLOBALFOUNDRIES Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,98 % 1 Monat +10,18 % 3 Monate -3,37 % 1 Jahr -13,75 %

Informationen zur GLOBALFOUNDRIES Aktie

Es gibt 532 Mio. GLOBALFOUNDRIES Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,02 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Glass-waveguide based detachable fiber connector solutions enabling co-packaged optics will be demonstrated at ECOC 2025 and GF’s Technology SummitMALTA, N.Y., Sept. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - GlobalFoundries (NASDAQ: GFS) (GF) today announced a …

GLOBALFOUNDRIES Aktie jetzt kaufen?

Ob die GLOBALFOUNDRIES Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GLOBALFOUNDRIES Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.