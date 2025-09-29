DAX, Merus & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Novo Nordisk A/S
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Merus
|+35,59 %
|Biotechnologie
|🥈
|Tilray Brands
|+32,57 %
|Pharmaindustrie
|🥉
|InnoCan Pharma Corporation
|+26,18 %
|Pharmaindustrie
|🟥
|Applied Therapeutics
|-48,61 %
|Biotechnologie
|🟥
|NIPPON SEITETSU
|-79,35 %
|Stahl und Bergbau
|🟥
|IHI
|-84,39 %
|Maschinenbau
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Sterling Metals
|Rohstoffe
|🥈
|NuGen Medical Devices
|Gesundheitswesen
|🥉
|InnoCan Pharma Corporation
|Pharmaindustrie
|Lithium Americas
|Rohstoffe
|Heidelberg Pharma
|Biotechnologie
|Q-Gold Resources
|Rohstoffe
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|202
|-
|🥈
|Silber
|34
|Rohstoffe
|🥉
|Novo Nordisk
|33
|Pharmaindustrie
|DroneShield
|26
|Sonstige Technologie
|Gold
|26
|Rohstoffe
|ThyssenKrupp
|25
|Stahl und Bergbau
Merus
Wochenperformance: +35,59 %
Wochenperformance: +35,59 %
Platz 1
Tilray Brands
Wochenperformance: +11,82 %
Wochenperformance: +11,82 %
Platz 2
InnoCan Pharma Corporation
Wochenperformance: +55,08 %
Wochenperformance: +55,08 %
Platz 3
Applied Therapeutics
Wochenperformance: +37,34 %
Wochenperformance: +37,34 %
Platz 4
NIPPON SEITETSU
Wochenperformance: -80,36 %
Wochenperformance: -80,36 %
Platz 5
IHI
Wochenperformance: -83,87 %
Wochenperformance: -83,87 %
Platz 6
Sterling Metals
Wochenperformance: +65,84 %
Wochenperformance: +65,84 %
Platz 7
NuGen Medical Devices
Wochenperformance: +32,06 %
Wochenperformance: +32,06 %
Platz 8
InnoCan Pharma Corporation
Wochenperformance: +55,08 %
Wochenperformance: +55,08 %
Platz 9
Lithium Americas
Wochenperformance: +92,66 %
Wochenperformance: +92,66 %
Platz 10
Heidelberg Pharma
Wochenperformance: -16,95 %
Wochenperformance: -16,95 %
Platz 11
Q-Gold Resources
Wochenperformance: -23,68 %
Wochenperformance: -23,68 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +0,37 %
Wochenperformance: +0,37 %
Platz 13
Silber
Wochenperformance: +7,23 %
Wochenperformance: +7,23 %
Platz 14
Novo Nordisk
Wochenperformance: -13,36 %
Wochenperformance: -13,36 %
Platz 15
DroneShield
Wochenperformance: +34,53 %
Wochenperformance: +34,53 %
Platz 16
Gold
Wochenperformance: +3,33 %
Wochenperformance: +3,33 %
Platz 17
ThyssenKrupp
Wochenperformance: +0,65 %
Wochenperformance: +0,65 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte