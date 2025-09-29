SILKERRY-Kollektion von LILYSILK innerhalb von fünf Tagen ausverkauft - ein Beweis für die starke Nachfrage nach innovativem Tragekomfort

Die SILKERRY-Kollektion besteht aus einem patentgeschützten, mit Seide veredelten Frottee und bietet die atmungsaktive Geschmeidigkeit von Baumwollfrottee und die luxuriösen Vorteile von Naturseide. Das einzigartige zweilagige Design bietet eine weiche Seideninnenseite, die sich wie eine zweite Haut anfühlt, sofortige Kühlung und Feuchtigkeitsregulierung bietet, während die Baumwollaußenschicht Robustheit, Atmungsaktivität und Struktur für den täglichen Gebrauch bietet.

NEW YORK, 29. September 2025 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die Menschen zu einem aufregenden und nachhaltigen Leben inspirieren möchte, gab heute bekannt, dass ihre neu eingeführte SILKERRY-Kollektion innerhalb von nur fünf Tagen nach der Markteinführung ausverkauft war. Das Debüt der Activewear-Linie markiert den offiziellen Einstieg der Marke in die Kategorie Performance-Bekleidung und unterstreicht die weltweit steigende Nachfrage nach Textilinnovationen, die Eleganz, Nützlichkeit und hautfreundlichen Komfort miteinander verbinden.

Die ausverkaufte Kollektion umfasst drei unverwechselbare Stilrichtungen: Seamflow, Porchlight und Heirloom '89, erhältlich in vier neutralen Farbvarianten. Jede Linie spiegelt eine andere Facette des modernen Lebensstils wider, darunter aktives Leben in der Stadt, entspanntes Wohnen zu Hause und zeitlose Sportbekleidung. Signature-Stücke wie der Seamflow Verge Hoodie und die Heirloom '89 Zip Jacket wurden für ihre Eleganz und Funktionalität gelobt.

Die Verbraucherinnen haben mit Begeisterung auf die SILKERRY-Erfahrung reagiert. Jennifer C., die nach Erhalt ihres ersten Teils eine zweite Bestellung aufgab, lobte den Stoff als „fest und doch atmungsaktiv" und fügte hinzu, dass sie den doppelten Reißverschluss sehr schätze und ihr neues Set bei einem morgendlichen Spaziergang tragen wolle.

Michelle R., eine neue Kundin, teilte mit, dass sie eine Jacke und eine Jogginghose in den Farben Espresso und Grau bestellt hat und bemerkte, dass sich der Stoff „wie eine kluge Investition anfühlt" und „sich angenehm auf der Haut anfühlt", besonders für jemanden, der empfindlich auf Textur reagiert.

Die Kollektion wurde auch von Prominenten unterstützt: Das Model Karlie Kloss und die Schauspielerin Brittany Snow wurden beide in den sozialen Medien und bei öffentlichen Auftritten mit SILKERRY-Teilen gesehen.

„Wir sind begeistert von der überwältigenden Resonanz auf unsere neue Kollektion", sagt David Wang, CEO von LILYSILK. „Der Ausverkauf in nur wenigen Tagen ist ein starker Beweis für das Vertrauen unserer Community. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Bestände wieder aufzufüllen, und freuen uns darauf, unseren Kundinnen bald mehr anbieten zu können."

Die nächste Charge SILKERRY wird in Kürze zur Vorbestellung verfügbar sein, da LILYSILK die Produktion hochfährt, um die weltweite Nachfrage zu decken. Verbraucherinnen wird empfohlen, ihre Wunschteile frühzeitig über die offizielle Website zu reservieren. Entdecken Sie die SILKERRY Collection und unsere weiteren Angebote auf www.lilysilk.com.

