    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarnival Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Carnival Corporation

    Rekordgewinne auf den Meeren

    577 Aufrufe 577 0 Kommentare 0 Kommentare

    Luxus auf hoher See: Das Kreuzfahrtgeschäft erlebt goldene Zeiten!

    Carnival hebt dank starker Kreuzfahrt-Nachfrage und steigender Ausgaben an Bord seine Gewinnprognose an. Investoren dürfen sich auf glänzende Zahlen freuen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Carnival hebt Gewinnprognose dank starker Nachfrage an.
    • 600 Millionen US-Dollar für neues Privatresort investiert.
    • Q3-Ergebnis übertrifft Erwartungen, Umsatz bei 8,15 Mrd. US$.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Rekordgewinne auf den Meeren - Luxus auf hoher See: Das Kreuzfahrtgeschäft erlebt goldene Zeiten!
    Foto: Carnival Corporation & plc

    Carnival Corporation hat seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr nach oben korrigiert. Der weltweit größte Kreuzfahrtanbieter rechnet mit einer kräftigen Nachfrage nach Kreuzfahrten sowie mit steigenden Einnahmen durch höhere Ticketpreise und Ausgaben an Bord. "Die Nachfrage bleibt außergewöhnlich robust, und unsere Gäste geben während der Reisen mehr aus", erklärte das Management. Trotz der positiven Prognose reagierte die Börse verhalten: Die Aktie verlor in New York zwischenzeitlich über 2 Prozent und notierte bei 29,90 US-Dollar (Stand 15:48 Uhr MESZ), liegt im Jahresvergleich jedoch weiterhin mehr als 60 Prozent im Plus:

    Carnival Corporation

    -4,08 %
    +3,34 %
    -2,44 %
    +15,50 %
    +69,20 %
    +229,75 %
    +107,69 %
    -35,23 %
    +536,68 %
    ISIN:PA1436583006WKN:120100

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Carnival Corporation!
    Short
    32,10€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 14,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29,72€
    Basispreis
    0,03
    Ask
    × 13,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Neue Angebote für exklusive Erlebnisse

    Die Kreuzfahrtbranche setzt zunehmend auf exklusive Destinationen, um zahlungskräftige Kunden zu gewinnen. Carnival investiert rund 600 Millionen US-Dollar in Celebration Key, ein neues Privatresort auf Grand Bahama. Damit will das Unternehmen seine Wettbewerbsposition gegenüber Rivalen wie Royal Caribbean Group stärken, die ebenfalls auf maßgeschneiderte Erlebnisse und private Inseln setzen.

    Besonders beliebt sind kombinierte Angebote, die Getränke, Internetzugang und Ausflüge umfassen. Solche Bundles fördern zusätzliche Ausgaben an Bord und haben die Umsätze zuletzt deutlich gestützt.

    Starke Zahlen im dritten Quartal

    Im dritten Quartal bis zum 31. August erzielte Carnival ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,43 US-Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die Markterwartungen von 1,32 US-Dollar, wie Daten von LSEG zeigen. Auch beim Umsatz lag der Konzern leicht über den Prognosen: Die Erlöse beliefen sich auf 8,15 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit 8,10 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.

    Optimistische Prognose für 2025

    Für das kommende Geschäftsjahr 2025 hebt Carnival die eigene Schätzung für den Gewinn je Aktie auf 2,14 US-Dollar an. Zuvor hatte das Unternehmen lediglich 1,97 US-Dollar in Aussicht gestellt. Mit dem optimistischen Ausblick unterstreicht Carnival seine Zuversicht, dass die starke Nachfrage nach Kreuzfahrten auch im kommenden Jahr anhält.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Carnival Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,42 % und einem Kurs von 25,27EUR auf Tradegate (29. September 2025, 16:18 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rekordgewinne auf den Meeren Luxus auf hoher See: Das Kreuzfahrtgeschäft erlebt goldene Zeiten! Carnival hebt dank starker Kreuzfahrt-Nachfrage und steigender Ausgaben an Bord seine Gewinnprognose an. Investoren dürfen sich auf glänzende Zahlen freuen.