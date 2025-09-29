Luxus auf hoher See: Das Kreuzfahrtgeschäft erlebt goldene Zeiten!

Carnival Corporation hat seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr nach oben korrigiert. Der weltweit größte Kreuzfahrtanbieter rechnet mit einer kräftigen Nachfrage nach Kreuzfahrten sowie mit steigenden Einnahmen durch höhere Ticketpreise und Ausgaben an Bord. "Die Nachfrage bleibt außergewöhnlich robust, und unsere Gäste geben während der Reisen mehr aus", erklärte das Management. Trotz der positiven Prognose reagierte die Börse verhalten: Die Aktie verlor in New York zwischenzeitlich über 2 Prozent und notierte bei 29,90 US-Dollar (Stand 15:48 Uhr MESZ), liegt im Jahresvergleich jedoch weiterhin mehr als 60 Prozent im Plus:

Neue Angebote für exklusive Erlebnisse

Die Kreuzfahrtbranche setzt zunehmend auf exklusive Destinationen, um zahlungskräftige Kunden zu gewinnen. Carnival investiert rund 600 Millionen US-Dollar in Celebration Key, ein neues Privatresort auf Grand Bahama. Damit will das Unternehmen seine Wettbewerbsposition gegenüber Rivalen wie Royal Caribbean Group stärken, die ebenfalls auf maßgeschneiderte Erlebnisse und private Inseln setzen.

Besonders beliebt sind kombinierte Angebote, die Getränke, Internetzugang und Ausflüge umfassen. Solche Bundles fördern zusätzliche Ausgaben an Bord und haben die Umsätze zuletzt deutlich gestützt.

Starke Zahlen im dritten Quartal

Im dritten Quartal bis zum 31. August erzielte Carnival ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,43 US-Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die Markterwartungen von 1,32 US-Dollar, wie Daten von LSEG zeigen. Auch beim Umsatz lag der Konzern leicht über den Prognosen: Die Erlöse beliefen sich auf 8,15 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit 8,10 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.

Optimistische Prognose für 2025

Für das kommende Geschäftsjahr 2025 hebt Carnival die eigene Schätzung für den Gewinn je Aktie auf 2,14 US-Dollar an. Zuvor hatte das Unternehmen lediglich 1,97 US-Dollar in Aussicht gestellt. Mit dem optimistischen Ausblick unterstreicht Carnival seine Zuversicht, dass die starke Nachfrage nach Kreuzfahrten auch im kommenden Jahr anhält.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Carnival Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,42 % und einem Kurs von 25,27EUR auf Tradegate (29. September 2025, 16:18 Uhr) gehandelt.

