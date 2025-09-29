    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica
    JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die anstehenden Quartalsumsätze des Brillenkonzerns dürften sich mit einem währungsbereinigten Wachstum von 8,5 Prozent auf vergleichbarer Basis erneut robust erweisen, schrieb Julien Dormois in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 276,4EUR auf Tradegate (29. September 2025, 16:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 300
    Kursziel alt: 300
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



