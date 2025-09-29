    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 247,20 auf 244,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffkonzerns in diesem Jahr etwas nach unten korrigiert und dabei Währungseffekte berücksichtigt, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Wichtiger als die Gewinnkennziffern für 2025 dürften jedoch die Diskussionen rund um die Preisgestaltung auf dem europäischen Zementmarkt im Jahre 2026 und der Ausblick für das US-Geschäft sein./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,65 % und einem Kurs von 186,4EUR auf Tradegate (29. September 2025, 16:23 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Glynis Johnson
    Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 244,80
    Kursziel alt: 247,20
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 244,80, was eine Steigerung von +31,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 247,20 auf 244,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) des …