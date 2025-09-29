KI-Blase
Wedbush warnt: Crash-Ampel steht auf Gelb!
Platzt die KI-Blase oder ist das alles nur Panik-Mache?
- Markt bleibt optimistisch trotz KI-Bedenken.
- Immobilienmarkt zeigt Stärke, Verkäufe steigen stark.
- Warnung vor spekulativem Verhalten und hohen Risiken.
- Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Für den Moment ist der Markt laut Wedbush-Analyst Seth Basham "furchtlos". Neben der niedrigen Volatilität deuten auch enge Kreditspreads darauf hin, dass Investoren keine Angst vor einem ernsthaften Abschwung haben.
"Die Anlegerstimmung bleibt konstruktiv, gestützt von der Hoffnung auf die Monetarisierung von KI und der Erwartung einer Lockerungsphase der Geldpolitik", schreibt Basham in einer am Sonntag veröffentlichten Analyse.
Weitere Rückenwinde ergeben sich aus dem Immobilienmarkt, der wieder Anzeichen von Stärke zeige. So hätten niedrigere Hypothekenzinsen jüngst eine Welle an Refinanzierungen ausgelöst und die Verkäufe neuer Häuser im August um rund 20 Prozent steigen lassen.
Darüber hinaus gebe es mehrere Sektoren, deren Bewertungen im historischen Vergleich nicht überzogen wirken – darunter Gesundheit, Basiskonsumgüter und Rohstoffe.
Mit Blick auf Parallelen zur Dotcom-Blase warnt Analyst Basham vor "gelben Signalen" in der aktuellen KI-Euphorie, sieht aber keine "roten Stoppschilder".
So seien im Jahr 1999 rund 75 Prozent der neu an die Börse gehenden Unternehmen unprofitabel gewesen, im zweiten Quartal dieses Jahres hingegen weniger als 50 Prozent. Auch Megadeals wie damals die 350-Milliarden-Dollar-Fusion von AOL und Time Warner, die Sorgen über Wertvernichtung schüren könnten, seien bislang ausgeblieben.
Dennoch schränkt er ein: "Der Kurswechsel der Fed hat das spekulative Risikoverhalten verstärkt, da sich die Marktpsychologie stärker auf Liquiditätserwartungen stützt als auf Fundamentaldaten – und damit kurzfristige Risiken erhöht."
Er warnt aber auch zugleich: Das Short-Interest sei zuletzt äußerst hoch gewesen; zudem wären gehypte Momentum-Aktien an der Börse abgefeiert worden; beides keine guten Vorzeichen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion