    JPMORGAN stuft ABB LTD auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen des Industriekonzerns dürften ähnliche Trends wie das vorangegangene Quartal belegen, schrieb Phil Buller in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 12:57 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 61,20EUR auf Lang & Schwarz (29. September 2025, 16:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Phil Buller
    Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 55
    Kursziel alt: 55
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


